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收詐騙簡訊「傳你名字給我」！女大生怒回三字經　真相揭曉她慘了

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女大生發文。（圖／翻攝自Dcard）

記者崔子柔／綜合報導

詐騙手法層出不窮，現代人多多少少會收到一些罐頭簡訊，內容不乏貸款、投資等，一名女大生就表示，她最近接到一堆騷擾電話，還有人傳訊息說「可以傳妳的名字給我嗎？」，讓她忍不住怒回三字經，沒想到對方過了20分鐘後回傳訊息，才告知他是女大生的班導師，竟被當成是詐騙電話。

該名女大生昨（4）日在Dcard發文表示，她當下覺得這些罐頭訊息都是統一發送，如果回覆了也不會怎麼樣，因為近期實在收到太多才想回覆洩憤，直接回傳三字經，對方過了約20分鐘回撥電話，不過原PO沒有接起。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO不滿收到一堆騷擾電話和訊息。（圖／翻攝自Dcard）

「好死不死一回覆就是老師」，從2人簡訊內容可見，對方看原PO沒接電話，補傳了一封簡訊說道，「我是XXX老師啦，我要做紀錄回報給學校所以才要妳的名字」，讓原PO嚇了一大跳，立刻回訊息道歉，並解釋是收到很多類似電話和簡訊才這麼做，下課後也找到老師當面道歉。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲沒想到她回覆的人是班導師。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，前面有先打電話跟老師諮詢註冊事宜，不過沒有將老師的電話加進聯絡人，才會造成這場誤會，「真的太過慘烈，大家紛紛幫我上香，看來大概延畢預定了」，「但其實老師人很好很開明啦，不會真的因為這樣當我」。

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