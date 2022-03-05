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「中山區養生館」色老闆淫辱3女！　北漂OL因他人生被摧毀

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北市一位OL在中山區按摩被老闆指侵。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市中山區一家養生館，魏姓老闆在2020年接連指侵、猥褻3位女客人，最後被合併判刑5年4個月入獄。其中一位女客人因被猥褻後一度輕生獲救，提告求償80萬元，台北地院日前判魏姓老闆應賠40萬，可上訴。

根據判決書指出，2020年7月間一位到台北工作的OL，在清晨六點時到該養生館消費，由魏姓老闆親自服務，沒想到魏男竟然趁機襲胸、指侵，她不滿提告。魏男在庭上辯稱對方說不要時就停手。

但OL在庭上指出，魏男在按胸部的時候，是有撫摸我整個胸部，而不只是到鎖骨，而且在這中間我說了至少3、4次不要，他才停手，他按我的腿部到鼠蹊部時，我就至少說3、4次不要了，他是在快速之間硬行插入。

OL事後因心中陰影過大一度自殘獲救，甚至已經導致憂鬱症發作，對人產生不信任感，也不能工作，因此對魏男求償80萬元。台北地院法官則參酌被害OL出具的診斷證明，認定確實有精神上的損傷，判賠40萬元，可上訴。

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