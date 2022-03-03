遭急診醫摸胸晃腰　女病患驚醒尖叫！他辯癲癇發作被打臉

▲北市一名公立醫院急診室醫師假借檢查之名，猥褻高燒女病患得逞（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

號稱「以病人為尊」的北市某公立醫院，前年發生急診室謝姓男醫師救治一位高燒女病患時、涉趁對方神智不清而猥褻取樂的醜聞，謝男起初辯稱自己癲癇發作，身體不由自主前後擺動、因而搖晃女病患腰部，但被起訴後，謝男認錯，並與女病患和解獲得原諒，台北地院審結，依乘機猥褻罪判謝男6月徒刑、得易科罰金18萬元，緩刑2年，可上訴。

本案女病患前年（2020年）8月晚間因發高燒，被送進本案的公立醫院急診，謝男當時擔任急診室主治醫師，藉口替女方做治療，將病床隔簾都圍住後，涉趁女方神智不清之際，先抓捏胸部取樂，接著扶住對方腰部搖晃，讓女方上圍隨之晃動。

謝男玩得興起，不但越搖越大力，更站在病床旁，對著女方身體前後擺動自己下半身，女方恍惚中被搖醒，赫見謝男噁心舉動、嚇得尖叫求救，其他醫護人員趕來關切。謝男辯稱，他為女方做檢查時，自己突然癲癇發作，才出現奇怪舉動。

不過檢方調閱監視器畫面，認定謝男非禮女病患，起訴他涉犯乘機猥褻、性騷擾等罪嫌。謝男於審理時賠償女病患達成和解，女方同意原諒、給謝男緩刑機會，並對謝男所涉性騷擾罪嫌撤告。

法官審理認為謝男一時失慮而觸法，先前沒有犯罪前科，考量他犯後態度良好，依乘機猥褻罪判刑6月、得易科罰金18萬元，並宣告緩刑2年、以啟自新，全案仍可上訴。