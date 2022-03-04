快訊／台北、台中、高雄等5直轄市自治條例禁福食　政院函告無效

▲行政院宣布日本福島核災食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院4日表示，今日發函台北市、桃園市、台中市、高雄市及台南市等5直轄市政府，說明該府所主管之食安自治條例對日本福島等5縣食品定有相關禁制規定，「已牴觸憲法及食品安全衛生管理法相關規定，依地方制度法規定，予以函告無效或不予核定」。

行政院指出，衛福部已依食安法於111年2月21日公告訂定「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，並自公告同日生效，因此，自生效日起，除衛福部前開公告規範之日本食品不得輸入查驗外，其他日本食品倘無違反「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，即不得逕予禁止輸入或販賣。

行政院表示，經檢視直轄市食安自治條例，定有禁止販售日本福島等5縣食品規定者有台北市、桃園市、台中市、高雄市及台南市等5直轄市，行政院於本年2月21日函請上開直轄市表示意見，經研議相關意見後，以食品進口管制涉及國際貿易政策與食品安全衛生標準，其性質具全國一致性屬中央權限，地方政府並無此權限，上開直轄市食安自治條例中有關禁制規定顯已牴觸憲法及食安法規，因此於本年3月4日函告無效（自本年2月21日起）或不予核定。