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清明連假「省道壅塞路段」出爐！塞車時段一次看懂

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總）

▲鄰近省道之墓園周邊道路。（圖／公總）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，交通部公路總局預估連假車潮自4月1日下午起陸續出現，易壅塞路段包括主要幹道、銜接高速公路之路段、重要觀光風景地區鄰近路段。

公路總局表示，連假車潮自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

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而省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段等)。

為紓緩壅塞路況，公路總局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

依據國人習慣，會在連假第4天清明節(4/5)當日上午至各地區墓園及寶塔等掃墓，公路總局已彙整全國19處鄰近省道之墓園，為避免路途塞車之苦，公路總局建議民眾多加利用3月之週休二日提前掃墓，3月19、20、26、27日四天，不僅享有國道通行費優惠(單一費率再7折)，亦可分散交通車流量。

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