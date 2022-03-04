弄丟已逝嬸嬸手縫圍巾很懊惱　警大海撈「巾」7天找回

▲▼台中一名女子弄丟已逝嬸嬸親手縫的圍巾，非常懊惱，不過警方大海撈「巾」，仍然在7天找回。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市39歲商姓女子弄丟一條已逝嬸嬸親手縫製的圍巾，難過且懊悔的求助警方，警方雖然覺得只是一條圍巾，受理後仍視同重要案件處理，隨即調閱商女所走過的道路監視器，縮小範圍後還挨家挨戶的按鈴詢問「有沒有撿到圍巾」？果然7天後真到找到了，原本不抱任何希望的商女接獲通知，感動得一再道謝。

台中市警五分局文昌派出所警員林均翰2月19日中午獲報，商女表示遺失一條已故嬸嬸生前親手編織送她的圍巾，這條圍巾對她有特殊意義，念舊的商女懇請警方能夠幫忙尋回，不然心中會有遺憾。

林員得知後，詢問商女活動軌跡和時間後，馬上調閱路口監視器，經由監視器畫面發現，商女的圍巾早在報案前2天就掉在某大樓外的地上，並由一名步行經過的女子拿走了，林員推斷，該女子似乎是外出散步運動，固定在北區及北屯區繞來繞去，經過連續1週努力的盯著監視器畫面，終於縮小範圍，鎖定出這名女子大概的居住區域，於是林員挨家挨戶按門鈴詢問有人撿到深色圍巾。

皇天不負苦心人，林均翰26日詢問到某一間屋主時，屋主一聽便主動確有撿到，屋主打算洗乾淨後要送交派出所，所以當下直接交給林員，林員則將圍巾帶回並趕快通知商女領取。

收到警方通知的商女表示，本來過了一個多禮拜已不抱任何希望，沒想到警方如此認真的調閱監視器，果真幫她尋回，讓她得以睹物思親，十分感激警察的幫忙。