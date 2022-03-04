狂寄13封信勒索10億！嚇全聯+屈臣氏+康是美　失業男下場出爐

記者林冠吟／台南報導

台南一名黃姓男子因長期失業、缺錢花用，竟將寫有「準備2億（或5億）、一輛BMW X7...否則每隔幾天或幾周就會死人」等13封恐嚇信，寄遍台南全聯、屈臣氏與康是美等商家總公司，勒索金額從2億元至5億元不等，並附註指定由該公司的高階主管收件。警方循線調查，終於逮到無業的黃姓男子。台南地院審理後，依恐嚇取財未遂罪，判處黃男應執行有期徒刑1年2月。

▲42歲台南黃姓男子，連續寄恐嚇信向全國知名連鎖賣場與藥妝連鎖店公司恐嚇勒索上億元，信中揚言不給將對員工不利，被警方循線攻堅緝獲，檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）



判決書指出，42歲長期失業的黃姓男子因缺錢花用，竟突發奇想，以手寫或電腦列印的方式，將寫有「準備2億（或5億）、一輛BMW X7，否則全聯、屈臣氏、康是美的某間店每隔幾天或幾周就會死人，有關的人事物都有危險」，並要求業者在車上裝滿現金，將車停在安平區國平路全聯前等字句，以投郵箱或掛號的方式，註記由該公司高階主管收，將恐嚇信件寄往台南全聯、屈臣氏與康是美總公司。而被黃男威脅的相關業者在收到恐嚇信後，也立即向警方報案。

由於黃男始終未見業者回應，也未有車停靠在目標地點，誤以為業者沒收到，便接連寄出共13封恐嚇信，最後於去年11月1日第3度寄信時，被警方鎖定。警方也在同月15日會同霹靂小組，在黃男住處逮捕黃男，當時黃男還在床上呼呼大睡。

台南地院審理後，審酌黃男自述長期失業、經濟狀況不佳，寄送恐嚇信件給全國知名連鎖超市、藥妝公司，揚言不交付指定鉅款金額，即會對相關人事物生命財產安全造成危害，而黃男見恐嚇信寄出未獲回應，竟又再寄出多封恐嚇信件，所幸被警方及時循線查獲而未得手，衡量黃男犯後坦承犯行，衡量其智識與經濟程度，依恐嚇取財未遂罪，判處其應執行有期徒刑1年2月。