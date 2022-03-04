2022兩會／「十四五規劃」第二年　三大看點聚焦民生經濟

▲2021年大陸全國兩會。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國兩會即將登場，4日與5日分別會舉行政協開幕及人大會議，屆時將由國務院總理李克強發表2022年政府工作報告、審議各項議案。今年兩會上，大陸年度GDP目標設定、對台工作變化、大國外交等三大看點備受關注。民生議題方面，人口問題、房價、教育、脫貧等也引發熱議。

「十四五規劃」進入第二年，在新冠疫情持續不斷、全球經濟復蘇充滿不確定性、國際格局發生複雜變化的當下，大陸全國兩會將對2022年經濟、軍事、外交、民生問題等作出定調與規劃。

▲北京人民大會堂。（圖／ETToday資料圖）

年度GDP目標設定

新冠疫情仍在全球蔓延，大陸採取「外防輸入、內防擴散」防疫策略，堅持「動態清零」路線，經濟的復甦如何最受中外媒體關注。去年大陸經濟取得8.1%的高增長，遠超經濟增速目標值6%，但預計2022年可能增速目標落在5.5%到5.7%之間，「穩中求進」成為大陸今年各項工作最突出的關鍵詞。

▲中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋。（圖／翻攝自新聞聯播）

對台工作變化

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋1月25日出席「2022年對台工作會議」時指出，台海方向不確定、不穩定因素增多，對台工作依然以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流。不過，汪洋也強調要堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。

另外，從去年總理政府工作報告釋放出來的信號來看，李克強使用「高度警惕」四個字來反對台獨，同時繼續推動兩岸關係和平發展。涉台內容重點也再次重申「一中原則、九二共識、推進統一」，顯示北京截至目前對台大政方針「不變」。

▲月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

民生熱點議題

今年兩會民生熱點話題有房價、人口老齡化、脫貧、教育等。在「房住不炒」的方針下，去年大陸三四線城市房價明顯下降，一線城市房價也有所放緩，隨著恆大、佳兆業等房地產巨頭相繼陷入危機，2022年北京會如何定調樓市、促進房產業健康發展備受關注。

教育方面，去年大陸推行的「雙減」為教育界投下震撼彈，所帶來的餘波仍在擴散。農村脫貧方面，2022年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的關鍵一年。今年大陸中央一號文件2月22日發布，明確了兩條底線，分別是保障國家糧食安全和不發生規模性返貧；三項重點，分別是鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理。

中國社會科學院農村發展研究所所長魏後凱認為，全面推進鄉村振興是一場持久戰，必須立足長遠目標，通過法治化、規範化、常規化的制度安排，建立有利於全面推進鄉村振興的長效機制。

另外，大陸人口老齡化問題逐漸凸顯，儘管已經開放三胎政策，但2020年出生人口凈增204萬人，創下自1962年以來的新低。專家認為，從現有的情況來看，發展趨勢是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。今年兩會上，人口問題勢必會引發高度關注和討論。

《人民日報》近日統計的2022全國兩會調查則顯示，「依法治國」、「從嚴治黨」、「社會保障」三大熱詞關注度位居前三位。高居第一的「依法治國」選擇人數達64.8%，「十四五」時期，大陸網友表示最期待「加強對司法活動監督、促進司法公正」、「完善公共法律服務體系、法律援助和國家司法救助制度」。

針對2022年社會保障工作的重點，網友對「提高城鄉居民基礎養老金標準」、「完善企業工資分配制度，健全工資合理增長機制」、「擴大失業保險、工傷保險覆蓋面」最為關心，希望可以繼續加強老年健康服務、保障女性就業合法權益和殘疾人社會救助保障等領域。

▲俄軍空襲烏克蘭第2大城政府大樓。（圖／翻攝自推特）

大國外交

去年美國現任總統拜登上台，中美關係持續緊張狀態，包括簽署《防止強迫維吾爾人勞動法》、對北京冬奧進行外交抵制、軍艦駛入台灣海峽等，如今隨著俄烏戰爭白熱化，歐洲局勢動盪，如何持續推動對外開放、開展國際防疫合作、在南海穩定佈局等，考驗大陸領導人的智慧。

今年還是中國大陸同多個國家建交的「逢十」週年，被視為是深入拓展全球夥伴關係的重要節點。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，以元首外交為引領，中國將推進大國協調和合作，深化同周邊國家關係，加強同廣大發展中國家團結合作，不斷擴大「朋友圈」，同世界各國合作共贏。

中國大陸外交部長王毅日前指出，圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。另外，他在出席「上海公報」發表50週年紀念大會時強調，台灣問題是「上海公報」的核心，一個中國原則是中美關係的基石。