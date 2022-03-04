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大陸 大陸焦點 特派現場

陸全國人大會議5日開幕「會期6天」　採視訊模式審議政府工作報告

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸十三屆全國人大五次會議今（4）日中午12時舉行新聞發佈會，發言人張業遂發布大會議程和有關安排，指人大會議將由5日上午開始、11日上午閉幕，會期一共6天半，主要以網路視訊模式進行。期間會審議「政府工作報告」、完善港區選舉制度議案等。

▲▼ 2022兩會,人大行前記者會。（圖／翻攝自CCTV）

▲人大行前記者會現場。（圖／翻攝自CCTV）

張業遂指出，大會預備會議通過了大會議程，十三屆全國人大實有代表2951人，目前已有2801人向大會報到。大會將以網路視訊的方式組織新聞發布會、記者會、「代表通道」、「部長通道」等採訪活動。

張業遂表示，全國人大及其常委會在加強憲法實施和監督方面，主要是全面修改香港基本法附件一和附件二，制定監察官法；在貫徹新發展理念、推動高質量發展方面，主要是製定海南自由貿易港法和鄉村振興促進法。

在健全國家安全法治體系方面，他稱，主要是指定反外國制裁法、陸地國界法和數據安全法。在加強民生和社會領域立法方面，主要是製定反食品浪費法、個人信息保護法、噪聲污染防治法。

▲▼ 2022兩會,人大行前記者會。（圖／翻攝自CCTV）

▲人大行前記者會現場。（圖／翻攝自CCTV）

此次人大會議議程共有十點，分別是一、審議政府工作報告；二、審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。

三、審查2020年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2021年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計劃草案；四、審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案。

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案；六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案；七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案；八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；九、審議最高人民法院工作報告；十、審議最高人民檢察院工作報告。

大陸十三屆全國人大五次會議和政協十三屆五次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。作為大陸全國兩會的首場新聞發佈會，隨著政協會議新聞發佈會的舉行，中國的「兩會時間」也將開啓。2022年，是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，是中共黨的二十大召開之年，在這個重要歷史節點召開的大陸全國兩會，備受各界矚目。

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