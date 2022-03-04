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姊妹們補貨了！專櫃美妝、醫美保養下殺　優惠不輸百貨週年慶

東森購物網女王節優惠活動（圖／東森購物網提供）

▲品牌熱銷美妝保養品下殺優惠，不用等到百貨週年慶，趁38婦女節買起來也很划算。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

手邊的彩妝保養品快用完想補貨，或是好用到想囤貨的，現在就可以省錢買一波。網購平台搭上38婦女節熱潮，大打專櫃熱銷、醫美品牌等美妝保養夯品促銷，祭出獨家限定組或特惠超值組，價格與商品內容物不輸百貨週年慶，姊妹們可鎖定重點好物搶購入手，也趁機犒賞自己一下。

針對女性最在乎的每日保養及化妝用品，東森購物網精選專櫃品牌、醫美、開架等眾多美妝保養品祭出3折起，像是雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml優惠價1,799元，Swissvita薇佳微晶3D全能美白精華30g共2入組特價888元，指定品買一送一、滿3,000元登記抽600東森幣外，也推薦DeMon升級版冷淬面膜6盒共18片特惠組，使用東森幣最高折抵80%回饋，換算不到800元，買起來很划算。

此外，凡購買東森自然美BIOUP指定商品，包括酒粕膠原無痕特潤緊緻眼霜、日本黃金麴奇蹟無瑕精粹、日本黃金麴酒粕煥顏青春露、特潤保濕組等，滿2,500元送PS美美妍彩妝包、滿3,500元再加送PS超氣場霧絨光感氣墊粉餅12G，3/1～3/13還有東森幣擴大折抵12%。

東森自然美女王節優惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲3/1～3/13購買東森自然美BIOUP指定商品，享東森幣擴大折抵12%。（圖／翻攝自東森購物網）

搶攻女王商機，momo購物網迎來SK-II進駐開設品牌官方旗艦店，即日起全館不限金額下單送青春敷面膜、滿額最高折880元，以及momo卡5%回饋無上限，青春亮采組3/12前限時特價5,650元，買青春露230ml送亮采化妝水160ml；另精選商品下殺，品木宣言靈芝水濃萃水庫組3/4、3/5限時兩天特價2,800元，3/7還有「美妝女神日」可搶優惠組合。

SK-II青春亮采組（圖／momo購物網提供）

▲SK-II青春亮采組即日起至3/12限時優惠66折。（圖／momo購物網提供）

遠傳friDay購物與遠東百貨、SOGO同步推出獨家彩妝保養組，最低下殺3折起，保證原廠正貨直送，像BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組獨家買1送5，買明星護唇膏正貨送3支迷你唇膏、小容量乳霜與眼霜，下殺3折只要1,100元；法國DARPHIN「小粉紅」全效舒緩精華液30ml，獨家送正貨全效舒緩化粧水200ml；BIOTHERM碧兒泉奇蹟活源精露，也推買1送7只要2,250元、不到6折價。

遠傳friDay購物「花young女神節」促銷（圖／遠傳friDay購物提供）

▲BOBBI BROWN晶鑽美唇小資組買1送5，下殺3折。（圖／遠傳friDay購物提供）

PChome 24h購物也聯手美妝保養品牌推優惠活動，如「歐舒丹超級女神節」指定系列任兩件8折；「碧兒泉女王節碧寵盛典」全館53折起、消費滿3,800元再享8%P幣回饋。

博客來則有「醫美大賞」開跑，集合理膚寶水、施巴、TUNEMAKERS、AHC等醫美品牌聯慶，獨家品下殺4折起，結帳滿1,500送200，指定商品還有滿額禮，如理膚寶水全面修復霜100ml x 2獨家限定組，品牌滿額享84折，領券再現折50元，現省937元，限量加贈7-11商品卡50元；TUNEMAKERS穩定保濕特惠組，神經醯胺前導原液200 60ml x 5入送原液保濕乳霜，特價4,865元，下殺約48折。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

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