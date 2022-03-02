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iPhone13 Pro下殺只要3元銅板價　3／3凌晨開搶手刀準備

iPhone 13 Pro 全系列（圖／網購業者提供）

▲38婦女節將至，網購業者推品牌狂購月，其中祭出iPhone 13 Pro 128G只要3元瘋搶價。（圖／網購業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購女力逐年提升，各家業者搭上38婦女節熱潮，全力搶攻「她經濟」商機，近期不少電商平台就大打女神節或女王節等促銷活動，祭出各項好康優惠並精選女性專屬好物之外，尤其美妝、廚具、3C家電限時下殺3元起，iPhone13 Pro 128G只要3元，想換新機的人，可以把握超狂優惠搶起來。

看準女性消費力與寵愛自己風潮，東森購物網即日起推出「女神初上」活動，其中，觀察女性客群對於採購3C、家電有明顯需求，特別精選aibo KM12棉花糖打字機、微星顯示器與方便好攜帶的三腳架自拍棒等熱門商品，也推薦輕巧時尚的小米Redmi 10、擁有超廣角鏡頭好拍的Galaxy A52s等必敗手機，最便宜不到5,000元就能換新機，而搭配活動好康優惠，指定商品使用東森幣享超值折抵外，全站累積滿38,000元送1,800禮物卡，銀行或電子支付優惠滿額最高回饋40%，不限金額消費再送肯德基組合套餐優惠券。

東森購物網「女神初上」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出「女神初上」歡慶38婦女節。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物分享「女性心動排行榜」，依序為3C數位、生活、服飾、家電、美妝保養，相對去年因疫情影響由食品、日用類搶下第二、三名趨勢明顯轉變。對此也推薦相關熱門商品，如ACER 14吋輕薄效能筆電粉色款，限時狂降破萬只要27,900元，3/7～3/14品牌週下單最高贈4,000P幣；Dyson Airwrap Complete造型器全配組，3/4～3/7入手14,600元。

歡慶38婦女節，蝦皮購物針對女性蒐羅美妝、廚具、3C家電等夯品，在3/3活動日祭限時限量3元起，原價32,900元的iPhone 13 Pro 128G，凌晨0點準時開賣，只要3元就能入手超殺，另外，iPad 10.2 WIFI 64GB 256G、innisfree無油無慮礦物控油蜜粉、專科超微米潔顏乳、幫寶適紙尿褲也都下殺3元銅板價，米家掃拖機器人、Switch紅藍主機則有限搶價3,333元，將於00:00、01:00、09:00～23:00每小時開搶，價格雖殺，但數量有限，就看誰手速夠快。

遠傳friDay購物在3月份同步推出「超級會員盛典」，各式家電、3C都有超值優惠，美容健身商品下殺1折起，指定館別下單不限金再能抽AirPods 3。博客來也有眾多話題新品開賣，日本Toffy單片熱壓三明治機、recolte日本麗克特Hot Plate電烤盤、GARMIN Lily智慧腕錶、「Ino」JODO BT21聯名按摩槍等，都有獨家優惠。

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