天母狼醫色喊「妳學姐都有給我抱」　女工讀生遭強抓手摸他下體

▲鄰近士林法院的某耳鼻喉科診所洪姓醫師，竟環抱診所女工讀生並上下其手。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

色膽包天！鄰近士林法院一家耳鼻喉科診所洪姓醫師，無償提供房間給女工讀生居住，豈料表裡不一的他，竟要求女工讀生給他抱一下，且大言不慚稱「妳學姐以前都有給我抱」等語騷擾，更以雙手強行環抱女工讀生並上下其手得逞。女工讀生嚇壞，立刻向友人哭訴，並提起勇氣報警。士林地檢署偵結，依強制猥褻將洪男提起公訴。

該診所因鄰近士林地方檢察署、士林地方法院，許多司法職員感冒為了就近會前往看診，但萬萬沒想到披著醫生袍的60歲洪姓醫師，竟是狼醫。

去年9月中晚餐時間，洪姓醫師上2樓房間與女工讀生小貞（化名）用完晚餐後，小貞要求洪姓醫師離開她房間，但洪男竟藉僱主身分，稱「離開之前那不然抱一下」及「妳學姐以前都有給我抱」等語搜擾小貞，隨即違反小貞意願，用雙手強行環抱她，並徒手撫摸胸部、背部等部位，並抓住小貞的手撫摸他生殖器，強制猥褻得逞。

小貞被突如其來的舉動嚇壞，立刻逃跑並向友人哭訴自己遭老闆猥褻，在友人鼓勵下她決定不姑息養奸，赴警察局報警提告。

警詢、偵查時，洪男坦承有問小貞「可否抱一下」並有用手摟住肩膀，檢察官依證人證述表示，洪男事發後有委託聯繫小貞談賠償及對話錄音等，依強制猥褻罪嫌將洪姓醫師提起公訴。