　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王美花612字道歉「全台大停電」　最後一段千人怒！洗版嗆下台

▲▼0303全台大停電，王美花說明。（圖／記者宋良義攝）

▲王美花昨針對大停電說明。（圖／記者宋良義攝）

記者崔子柔／綜合報導

高雄興達電廠昨（3）日發生設備事故，造成全台549萬用戶停電，經濟部昨晚間將部長王美花612字的講稿PO在臉書粉專上，但最後一段提到電價折扣95折讓民眾相當不滿，湧入大量留言洗版，目前已累積超過1千300多則，內容除了對事故的責怪，也有不少人替部長打氣。

王美花昨晚表示，全台各地在事故發生第一時間都有停電情形，雲林以北地區都在中午前陸續恢復，南部則因電廠得重新啟動所以需較長時間，另外針對停電的補償，原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償，至於停電超過六個小時以上的部分，則會加倍的補償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後一段的補償方式引起民眾不滿，在經濟部PO文下留言表示，「9折，95折，頂多對一般民眾是幾百元，但造成如此大的不便，是這樣處理的嗎」、「屈臣氏滿488都有88折了⋯停這麼久可以打個88折嗎」、「因人為操作的疏失，對家庭用戶停電補償給予95折？這叫什麼補償」、「現在時間是晚上23:37，我這邊電都沒點消息，我每次電費不超過500元，95折是要賠個毛？」、「阿你任內三次停電，這次還創十二小時的紀錄都不用請辭喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲▼民眾湧入留言。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

不過除了抱怨聲，也有民眾替部長和台電加油打氣，留言稱「辛苦了，也請多多關照台電同仁的安全」、「感謝辛苦搶修的工作人員們辛苦了」、「美花部長加油」。

以下全文：

王美花部長：
首先先跟大家報告，今晚九點半時，民生用電的線路已經都復電了，極少數送電後有線路問題，也會用最快速度查修完成。
針對今天的事故，我要表達最深的歉意。下午也向總統跟院長報告事件相關情形。
事故的原因，是我們台電的同仁，在維修興達電廠的開關場之後做測試，卻沒有按照應該有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查後，相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的三分之一。
在第一時間各地都有停電的情形，北部跟雲林以北，在中午前陸續就恢復。南部則是因為南部的電廠必須重新啟動，恢復需要時間，所以是在等這些電廠陸續地恢復，完成送電。
對這樣的事故，台電的董事長跟總經理已經跟我表達，要請辭負責，我也向院長表達要自請處分。院長則是指示，第一要務是趕快恢復供電，所以我們一直在積極處理調度大家的用電。第二，則是要三天內做出完整的事故報告後，再來處理相關責任問題。
電力系統、電網，以及電力基礎設施的韌性，與國家的安全非常相關，所以經濟部會針對這次事故的情形，就人員的管理面、系統的改善面，盡快提出改善的措施。
另外針對停電的補償，原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償。至於停電超過六個小時以上的部分，則會加倍的補償。
以上是我們針對這個事故的初步說明。
 

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
法俄元首通話90分鐘！　馬克宏：普丁想攻占整個烏克蘭
小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍
快訊／烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」驚傳起火！　監控畫面曝
苦！　高雄「3行政區」最快今天中午才有水
3天沒動靜！俄軍64公里坦克車隊「卡關」基輔　專家研判這些原
重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優：想玩不想
王美花612字道歉「全台大停電」　最後一段千人怒！洗版嗆下台
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五倍券最強加碼！這縣市「200換2000」　登記連結點這

百元鈔蓋超大紅印！車主拿一天嚇壞　內行勸別丟：會變有錢

他分手8年女友「砸重本登頭版」道歉　金額曝！6度跳針不該

苦！　高雄「3行政區」最快今天中午才有水

王美花612字道歉「全台大停電」　最後一段千人怒！洗版嗆下台

7月能出國？　醫「借鏡香港」曝亂解封後果：誰還敢來台灣玩

史上最硬教召14天！後備軍人用「這奇招」鑽漏洞閃兵

才拉1個音就停電！國中生「摸黑盲奏」3分鐘　超強影片曝光

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優：想玩不想紅

今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

「碰一聲」少掉全台3分之1電力　興達電廠冒煙王美花：非爆炸

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

高雄興達電廠釀全台大停電　台電：機組跳脫故障並無缺電

五倍券最強加碼！這縣市「200換2000」　登記連結點這

百元鈔蓋超大紅印！車主拿一天嚇壞　內行勸別丟：會變有錢

他分手8年女友「砸重本登頭版」道歉　金額曝！6度跳針不該

苦！　高雄「3行政區」最快今天中午才有水

王美花612字道歉「全台大停電」　最後一段千人怒！洗版嗆下台

7月能出國？　醫「借鏡香港」曝亂解封後果：誰還敢來台灣玩

史上最硬教召14天！後備軍人用「這奇招」鑽漏洞閃兵

才拉1個音就停電！國中生「摸黑盲奏」3分鐘　超強影片曝光

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優：想玩不想紅

今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」

捷運目擊野生蔣友柏！　低溫「短袖短褲」秒認出…兒完美復刻老爸

五倍券最強加碼！這縣市「200換2000」　登記連結點這

馬克宏宣布競選連任　迎戰4／10法國大選首輪投票

台股跌逾200點！指數摜破17800關卡　台積電跌破600元

睽違2年！台南「月世界夢幻湖」重新開放　必拍水中涼亭看夕陽

從東京看寶輝VILLAGE！萬眾矚目城市焦點　打造台版表參道以街區帶動城市

曾淚灑舞台！王彙筑重新找回自己　公開心路歷程「把自己最大的武器當缺點」

西媒爆俄羅斯足協將對FIFA提上訴　若勝訴可能有球隊抵制出賽

法俄元首通話！　馬克宏：普丁想要攻占整個烏克蘭

蓬佩奧被控訪台有商業考量　外交部駁斥：企圖醜化台灣友人

喜馬拉雅小貓熊狂吃點心　紅棕色毛髮濃眉大眼萌翻

生活熱門新聞

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

快訊／台電21：30加開記者會

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

「龍抬頭」招財補庫５祕法公開

史上最硬教召！後備軍人用這招鑽漏洞閃兵

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

周日冷氣團南下「雨彈報到」　低溫下探12°C

【即時民調】王美花該不該發雞排？

今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」

更多熱門

相關新聞

303大停電補償出爐、新制勞退分紅入帳　財經HOT 5一次看

303大停電補償出爐、新制勞退分紅入帳　財經HOT 5一次看

全台昨（3）日上午發生大規模停電，共計造成549萬戶受影響，台電昨晚祭出補償方案，工業、家庭用戶95折，停電超過6小時9折；新制勞退基金去年賺進2836.8億元，平均每人約可領到2萬3541元分紅，今（4）日就會入帳。《ETtoday新聞雲》記者整理五件財經大事，供讀者迅速掌握今日重點。

國中生「摸黑盲奏」3分鐘　超強影片曝光

國中生「摸黑盲奏」3分鐘　超強影片曝光

停電卻強調備轉容量夠！律師火大開嗆

停電卻強調備轉容量夠！律師火大開嗆

停電重創產業用戶！　台電：2日內補償

停電重創產業用戶！　台電：2日內補償

經長：強化電網　避免讓1個點影響整體

經長：強化電網　避免讓1個點影響整體

關鍵字：

停電王美花

讀者迴響

熱門新聞

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面