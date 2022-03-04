王美花612字道歉「全台大停電」　最後一段千人怒！洗版嗆下台

▲王美花昨針對大停電說明。（圖／記者宋良義攝）



記者崔子柔／綜合報導

高雄興達電廠昨（3）日發生設備事故，造成全台549萬用戶停電，經濟部昨晚間將部長王美花612字的講稿PO在臉書粉專上，但最後一段提到電價折扣95折讓民眾相當不滿，湧入大量留言洗版，目前已累積超過1千300多則，內容除了對事故的責怪，也有不少人替部長打氣。

王美花昨晚表示，全台各地在事故發生第一時間都有停電情形，雲林以北地區都在中午前陸續恢復，南部則因電廠得重新啟動所以需較長時間，另外針對停電的補償，原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償，至於停電超過六個小時以上的部分，則會加倍的補償。

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最後一段的補償方式引起民眾不滿，在經濟部PO文下留言表示，「9折，95折，頂多對一般民眾是幾百元，但造成如此大的不便，是這樣處理的嗎」、「屈臣氏滿488都有88折了⋯停這麼久可以打個88折嗎」、「因人為操作的疏失，對家庭用戶停電補償給予95折？這叫什麼補償」、「現在時間是晚上23:37，我這邊電都沒點消息，我每次電費不超過500元，95折是要賠個毛？」、「阿你任內三次停電，這次還創十二小時的紀錄都不用請辭喔」。

▲▼民眾湧入留言。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

不過除了抱怨聲，也有民眾替部長和台電加油打氣，留言稱「辛苦了，也請多多關照台電同仁的安全」、「感謝辛苦搶修的工作人員們辛苦了」、「美花部長加油」。

以下全文：

王美花部長：

首先先跟大家報告，今晚九點半時，民生用電的線路已經都復電了，極少數送電後有線路問題，也會用最快速度查修完成。

針對今天的事故，我要表達最深的歉意。下午也向總統跟院長報告事件相關情形。

事故的原因，是我們台電的同仁，在維修興達電廠的開關場之後做測試，卻沒有按照應該有的程序來操作，將3540開關內的絕緣氣體「六氟化硫」抽離進行檢查後，相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組，全部跳脫，造成1050萬瓩的電力損失，這是大約全國所需電力的三分之一。

在第一時間各地都有停電的情形，北部跟雲林以北，在中午前陸續就恢復。南部則是因為南部的電廠必須重新啟動，恢復需要時間，所以是在等這些電廠陸續地恢復，完成送電。

對這樣的事故，台電的董事長跟總經理已經跟我表達，要請辭負責，我也向院長表達要自請處分。院長則是指示，第一要務是趕快恢復供電，所以我們一直在積極處理調度大家的用電。第二，則是要三天內做出完整的事故報告後，再來處理相關責任問題。

電力系統、電網，以及電力基礎設施的韌性，與國家的安全非常相關，所以經濟部會針對這次事故的情形，就人員的管理面、系統的改善面，盡快提出改善的措施。

另外針對停電的補償，原則上將會比照萬隆變電站的前例，大用戶跟家庭用電會給予95折的補償。至於停電超過六個小時以上的部分，則會加倍的補償。

以上是我們針對這個事故的初步說明。

