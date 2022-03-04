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全台大停電！老闆霸氣「放有薪假」...他今上班被通知：扣特休一天

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲原PO今天來上班被通知原本的「有薪假」變成「扣特休」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

昨日（3日）全台無預警大停電，讓許多行業都不能正常營運。有位網友在《匿名公社》表示，昨天老闆霸氣喊「放有薪假」，沒想到他今天卻被通知「扣特休一天」，讓原PO相當傻眼。

原PO表示，昨天大停電時，公司倉庫門打不開，出貨單也出不來，於是老闆就請員工回家，並宣布「放有薪假」，這讓大家都很開心「誇老闆人真好」，沒想到原PO今天一來上班，卻被通知「扣一天特休」，連昨天留守在公司的員工，老闆說好的會給1600現金也沒得拿。

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原PO去問老闆，竟被回「是老闆娘的意思」，老闆甚至還兩手一攤表示，「公司掛老闆娘的名字，她說了算」，讓原PO相當憤怒，認為老闆不能做決定就不要亂說話，「趕我們回家說不會影響，現在轉頭就扣特休」，還要求員工把昨天的貨今天送完，「這不就表示今天要加班？」讓原PO無言，「叫我們怪政府，然後自己撇得一乾二淨，有老闆這樣當的嗎？」

貼文一出，網友們紛紛替原PO抱不平，「傻眼，這什麼慣老闆」，「說話不算話，是要員工怎麼信服」，「畢竟你也是勞工，一切按勞基法來，有問題找勞委會」，「這種老闆真的很可惡」，「怎麼可以把人家的特休隨便用」。

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停電慣老闆有薪假特休

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