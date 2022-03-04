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少年站鐵軌旁爽拍影片！下秒慘被火車高速撞飛　友棄屍路邊狂逃

▲▼火車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曼達爾在鐵軌旁拍影片時意外被火車撞死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

孟加拉17歲青少年曼達爾（Alhaj Hossain Mandal），當地2日在火車軌道旁拍攝TikTok影片時，因為離火車太近，意外被經過的火車撞倒，不幸身亡。曼達爾被火車撞死後，他的朋友們居然立刻就逃離了現場，徒留他的遺體倒臥在鐵軌旁，直到被當地人發現抬走。

綜合外媒報導，這起駭人的意外發生於當地2日上午11時30分左右。當時，曼達爾與朋友剛到附近的健康中心接種完新冠疫苗，大家都興奮不已，於是他們在經過拉賈巴里（Rajbari）的卡利卡普爾（Kalikapur）鐵路時，一時興起決定拍一段影片記錄下這難得的一刻。

從現場影片可見，曼達爾當時正站在鐵軌旁準備拍攝，卻沒注意到後方一列火車正急速朝他們前進，並且已開到了他們身旁。當曼達爾聽見火車行進的聲音，回頭察看時，一切已經太遲了。火車當時距離他只有很短的一段距離，他根本來不及逃開就被火車撞倒在鐵軌旁。

報導稱，曼達爾被火車撞倒後當場死亡，但與他同行的友人在意外發生後立即逃離了現場，最後還是當地人合力將曼達爾被遺棄的遺體從抬走，並通知警方。當地警方表示，曼達爾的屍體目前已被送往附近醫院進行屍檢。

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