2月22日搭火車！買到「2車22號22：22開」　他想留念卻悲劇了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友2月22日當天，搭火車從鹿野前往台東，結果不僅買到「2車22號」座位，發車時間竟剛好落在22時22分，事後他想將票券留作紀念，沒想到結局超尷尬，也惹笑上萬人。

網友在「爆廢公社二館」苦笑提到，「原本禮拜二買了好多2的車票，同事還好心幫我護貝，結果...原來車票不能護貝，因為是感熱紙材質，就這樣變黑炭了，各種悲劇嗚嗚。」

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從畫面中可見，這是2022年2月22日買的火車票，表訂22時22分從鹿野開往台東；更巧的是，座位居然是2車22號。

▲一護貝就黑掉了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，不少網友笑回，「其實夾鏈袋就可以了」、「我當初也想護貝，也是一團黑」、「至少有拍照，印出來再貼上去吧」、「想當年這事我也幹過，但我不是護貝車票」、「我也發生過捏，而且是第一胎超音波照片，護貝出來全黑，超傻眼」、「原來車票不能護貝，長知識了」、「還好你有幫它拍遺照」、「你的只是車票，我是女兒第三個月超音波掃描」。

另外，PO文也釣出內行們笑解答，「改用冷護貝膠膜就可以了」、「有壓克力殼啦」、「冷護貝就可以了～我有一張99年的永保安康」、「有個東西叫冷裱膜，下次記得用這東西就好了」。