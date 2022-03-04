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英雄背後的女人！　烏克蘭第一夫人留守家園：和老公與你們同在

▲▼英雄背後的女人！烏克蘭第一夫人不慌不哭不逃　「我在丈夫身旁，和你們一起」。（圖／翻攝Instagram）

▲澤蓮斯卡和澤倫斯基17歲就認識。（圖／翻攝Instagram）

 記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自俄軍侵烏以來，英勇表現成為全球焦點，更被許多人譽為英雄，而身為英雄的另一半，第一夫人澤蓮斯卡（Olena Zelenska）也堅定支持澤倫斯基，同時在社群媒體上發表針對俄烏戰爭的許多言論，她和澤倫斯基的身世背景的也成為關注焦點之一。戰爭開打後她說，會守在孩子身旁，「和丈夫並肩，與你們同在。」

綜合外電報導，澤蓮斯卡和澤倫斯基同樣都是44歲，目前澤蓮斯卡的確切位置並不清楚，但據了解她和澤倫斯基的2個小孩沙夏（Sasha）與西瑞爾（Cyril）仍留在烏克蘭境內。澤倫斯基此前表示他是俄軍侵烏的頭號目標，接下來就是家人，這讓澤蓮斯卡和2個孩子成為了第二號目標。

開戰後澤蓮斯卡在Instagram上PO文，表示她會一直守護孩子，在國家存亡之際她的作為孩子們都會看在眼裡，而她不會恐懼害怕，會待在丈夫身邊，與烏克蘭人站在一起。

▲▼英雄背後的女人！烏克蘭第一夫人不慌不哭不逃　「我在丈夫身旁，和你們一起」。（圖／翻攝Instagram）

▲澤蓮斯卡積極關注女性和兒童議題。（圖／翻攝Instagram）

澤蓮斯卡的身世開始受到關注，報導指出她在當上第一夫人前其實是一名喜劇編劇，就像澤倫斯基一樣，她此前一直都是待在演藝娛樂圈而沒有涉足政治事務，兩人17歲時相識，愛情長跑8年終於在2003年在基輔結婚，1年後生下女兒沙夏（現年17歲），8年後再生下兒子西瑞爾（現年9歲）之後澤倫斯基繼續在鏡頭前塑造出喜劇演員的形象和人設時，澤蓮斯卡多年來都待在幕後作為一名喜劇作家和編劇。

事實上，澤蓮斯卡面對鏡頭相當害羞，也不是喜歡閒談講笑話類型的人，當澤倫斯基當上總統後，她在2019年告訴《Vogue》雜誌，她仍持續喜劇寫作，而且在第一夫人和喜劇編劇兩個身分之間已經找到平衡。

不過澤蓮斯卡也透露，當她知道毫無從政經驗的澤倫斯基竟然想選總統時，自己「並不是那麼開心」，「我意識到一切都會改變，還有我們得面對多困難的局面。」

▲▼英雄背後的女人！烏克蘭第一夫人不慌不哭不逃　「我在丈夫身旁，和你們一起」。（圖／翻攝Instagram）

▲澤蓮斯卡和丈夫與烏克蘭人站在一起。（圖／翻攝Instagram）

一輩子都不是社交型的澤蓮斯卡被迫進到鎂光燈範圍下，她說自己已經盡力去調整心態，「新的現實有新的規則，我正在努力適應。我不能說公眾生活跟與媒體打交道是很有壓力的事情，但我更想待在幕後。」對於孩子和家庭生活，澤蓮斯卡能不多透露就不想公諸於眾，她從來沒有上傳過自己兩個孩子的照片，她說「以前不會，現在也不會。」

身為第一夫人，澤蓮斯卡做到了她所說的「努力適應」，她運用第一夫人的影響力促進女權和兒童發展議題，她也在近期發布貼文讚賞仍留在烏克蘭保衛家園的女性，分享女性全副武裝上戰場的畫面，其中一名女性戰前的身分就是幼教托育相關的人員。

澤蓮斯卡已經成為自由世界的另一盞名燈，當澤倫斯基與各國元首聯繫合作，烏克蘭的男人女人在前線作戰，據信仍留在國內的她，也持續呼籲世界關注烏克蘭被入侵的事實。

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