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大陸 大陸焦點 特派現場

2022兩會／解放軍軍費受矚目　料維持「較高增速」

▲▼2021兩會,2021人大,大陸全國人大,人民大會堂,兩會維安。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021年的大陸全國兩會（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

2022大陸全國兩會即將登場，隨著中美競爭持續進行、歐洲局勢帶來全球不確定因素增加、疫後經濟下行壓力中等，中共國防預算的變動備受各方關注。外界認為，今年的解放軍軍費有望維持較高增速。

據《新華社》消息，大陸全國政協、人大會議分別於4、5日開幕。人大會議開幕式上將由大陸國務院總理李克強發表「政府工作報告」，並揭示今年的軍費。

▲解放軍15式輕型坦克,山東艦,殲-16D,東風17導彈。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲解放軍15式輕型坦克。（圖／翻攝澎湃新聞）

回顧過去5年，大陸國防預算分別是2017年的1兆0443億元（人民幣，下同）、2018年的1兆1070億元、2019年的1兆1898億元、2020年1兆2680億元的及2021年的1兆3553億元，增幅分別為7%、8.1%、7.5%、6.6%及6.8%。

其中，2021年共軍軍費預算為1兆3553億元，折合新台幣約為6.03兆，按年上漲了6.8%，並且海軍艦艇數量也超越美軍，成為世界最大規模海軍。當時，美國媒體CNN指出，這種種跡象都令華盛頓方面感到不安，擔心未來的趨勢線會朝著北京想要的方向發展。

反觀美國，2021財年國防預算為7054億美元，折合人民幣約為4.45兆元，是中國的3倍。美國2022財年國防預算則為7530億美元，較2021增長1.7%，而根據外媒2約18日報導，美國國防部正與白宮就2023財年國防預算進行談判，預計白宮向國會提交的預算方案將超過7700億美元，突破前總統川普提出的創紀錄要求。

▲解放軍15式輕型坦克,山東艦,殲-16D,東風17導彈。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲解放軍軍費備受矚目。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於今年的解放軍軍費預算，《國防軍工行業周報》指出，對國防軍費預算的考量將成為兩會重點，中國目前國際地位與國家安全戰略仍存在不匹配，國防預算向經濟靠攏仍存在一定空間，後續國防裝備更新換代與研發存在廣闊的增長空間，整體對2022年國防預算較為樂觀。

至於軍費歷年變化，大陸全國人大發言人張業遂曾指出，大陸奉行防禦性國防政策，多年來國防費佔GDP比重保持在1.3%左右，遠低於世界2.6%的平均水準。 目前，根據西方智庫統計，大陸的軍費開支佔GDP的比重依然低於2%，顯著低於美國，後者佔比超過3%。

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