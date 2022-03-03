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台電撇「6點輪流停電」卻自打臉！雲嘉南4點就輪停　民眾傻眼

▲▼成大校區受到停電影響，辦公室內沒有燈光。（圖／成大提供）

▲成大校區受到停電影響，辦公室內沒有燈光。（圖／成大提供）

記者陳韻如／綜合報導

0303全台大停電！台電證實因興達電廠開關場事故，造成龍崎超高壓變電所出現問題，進而導致南部地區停電。在大停電發生後，網路上瘋狂轉傳今晚6時起台電將輪流限電消息，雖台電澄清為「錯誤訊息」，但雲林、嘉義等地區從下午4時左右就開始輪流停電，讓不少民眾相當錯愕。

台電雲林區處表示，因為目前系統負載因素，雲林區處已依指令執行停電組別E組卸載停電，E組中位於中科虎尾基地22.8kv供電及設置太陽光電逆送饋線未卸載停電外，E組於16時已執行停電完畢，停電地區約在斗六市、北港鎮、元長鄉、土庫鎮、水林鄉、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、莿桐鄉、斗南鎮、四湖鄉、口湖鄉、等12鄉鎮。另目前已針對F組部分饋線執行卸載停電中。

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▲▼ 0303全台大停電市場民眾摸黑工作 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 0303全台大停電市場民眾摸黑工作 。（圖／記者徐文彬攝）

台電屏東區處則表示，屏東縣除H組外，其餘將逐漸卸載，「原本已復電的用戶可能還會再停電」，而縣府團隊將持續掌握各地情形，也要求台電務必儘速解決問題，恢復各地用電。另各地警力已再次出動指揮交通，請用路人遵守現場指揮，並且不要搭乘電梯，安全第一。

台電嘉義區處也表示，目前15:40執行緊急分區輪流停電，由E組先執行停電，停電範圍包含市區、民雄、六腳、中埔、大林、水上、新港、溪口、布袋、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路等14個鄉鎮部分區域，影響約10萬6千餘戶，停電50分鐘。

而台南地區也將實施分區限電，影響戶數部分則尚未評估，至於何時能夠復電，台電回復，須等機組逐步恢復啟動。

高雄部分，經發局回應，台電以C、D組分組輪流限電各50分鐘方式供電，第一輪為C組，停電時間為15:00到15:50，停電區域包含三民、仁武、大社、大樹、左營、鳥松、楠梓、鼓山、旗津、鳳山及燕巢區。第二輪輪由D組限電，停電時間15:50到16:40，停電區域包含三民、大社、大寮、小港、仁武、左營、永安、田寮、岡山、林園、阿蓮、前鎮、湖內、楠梓、路竹、鳳山及燕巢區。以此類推，第三輪再輪回C組、停電時間16:40到17:30，第四輪D組、停電時間17:30到18:20，目前預計至少進行四輪限電，是否持續將視修復情形再行公布

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