興達電廠開關場事故害全台大停電　副廠長揭「爆炸聲」真相

記者林冠吟／高雄報導

興達電廠事故釀全台大停電！經濟部長王美花第一時間也出面表示，興達電廠有傳出「砰」一聲，但並非爆炸。對此台電興達電廠副廠長蔡銘洲對此回應，停電原因是廠內的開關場故障，導致龍崎高壓變電所出現異常，進而導致整個南部地區電力供應出現狀況。至於「砰」的聲響，為蒸氣釋放過程所造成的聲音。

▲興達電廠內煙霧迷漫畫面曝光，並傳出有「砰」聲響，對此副廠長蔡銘洲表示是水蒸氣釋放。（圖／翻攝記者爆料網）



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蔡銘洲指出，興達電廠目前已在積極復電中，預估整個外部線路的電力正在逐步恢復，等待電力恢復送達電廠後，廠內會陸續啟動9部可以運轉的復電機組，倘若一切順利，預估在1個小時內即可逐步發電。

至於興達電廠是否有出現爆炸現象，蔡銘洲指出，當瞬間電力無法供應時，發電機組會保護跳脫，同時釋放蒸氣，而稍早的「砰」聲響，就是蒸汽釋放的過程所造成的聲音，強調興達電廠並無人員傷亡。

▲興達電廠副廠長對興達電廠傳出爆炸聲一事做出說明。（圖／記者吳世龍攝）



針對停電原因，副廠長強調，是廠內的一個開關場故障，而非機組出狀況，詳細原因目前還在調查中，現已緊急讓可以運轉的設備先啟動，該故障設備後續將安排檢修。

此外，網路上稍早盛傳電廠內濃煙瀰漫的情形，蔡銘洲也回應，該蒸氣為水蒸氣釋放，受到跳電影響，電廠內的抽風機無法正常運作，因而導致現場現場煙霧迷漫的情形，台電目前也已積極派員搶修中。