超商茶飲選擇障礙？新鮮屋、保特瓶學問大不同　店員揭密關鍵挑法

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超商架上的茶類飲料琳瑯滿目，一堆新品有時候讓人想喝又害怕踩雷，見證過幾百款茶飲來來去去的內行店員在網路上現身說法，告訴大家在超商挑茶的秘訣，讓每次喝飲料都是新鮮美味的暢快享受。

網路上有超商資深店員分享經驗，民眾買飲料看保存日期是最基本的，但很多人不知道茶的賞味期大約有分15天跟270天，15天就是俗稱的紙盒／新鮮屋，像是大家很常看到的純喫茶，因為使用低溫殺菌、減少熱破壞，比起270天的常溫瓶裝茶，許多網友覺得比較新鮮且有茶香。此外，紙盒／新鮮屋運送時全程需要0～7°C專車配送到門市，確保飲料能維持最新鮮的風味。

▲超商架上的茶類飲料琳瑯滿目，內行店員在網路上現身說法，告訴大家在超商挑茶的秘訣。（圖／網友提供請勿翻攝，下同）

再來可以看超商擺放位置，能在超商販售都有一定的水準，但陳列規劃是一門大學問，根據店員自己觀察之後，發現有很多小心機。以冷藏櫃來說，消費者會傾向拿取水平視線的商品，也就是說，這個視線範圍區域就是超商的黃金地帶，通常新品就會在這裡出現。另外店員也表示位在底部的位置，通常會給熱門的商品放，因為指名度高不怕消費者看不到，而且越熱賣排面越大，當然每家店會根據不同的客層屬性，例如：住商混合型、文教金融型會有些許不同的規劃，也提供民眾選擇參考的方向。

除了購買時查看賞味期限之外，消費者也可以從「包裝」來選擇，「新鮮屋」大多是採用低溫殺菌，透過紙盒不透光的特性，可以防止光照影響產品品質，市面上許多鮮奶、豆漿、新鮮茶飲料都採用此包裝，據店員觀察，許多消費者在挑選飲料時會優先選擇「新鮮屋」，而保特瓶則是攜帶方便，例如放在包包中或是置於汽車杯架上。