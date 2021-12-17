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超商飲料霸主是它！？懂喝的人才知道其中屹立不搖的秘辛

▲據統計，台灣的超商一年可以賣出8億瓶茶類飲料，到底霸主是誰？《街訪突即隊》上街問問民眾！（影／ETtoday）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲大家去超商到底都會買什麼？《街訪突即隊》上街問問民眾！（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

根據統計，台灣的超商一年就可以賣出8億瓶茶類飲料！大多數人每天都會走進超商數次，無論是加班加得太疲累、上班想偷懶、半夜有需要（？）的時候，無時無刻都會走進超商買東西，而茶飲更是大多數人戒不掉的癮。

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

但愛喝飲料的大家知道超商茶類飲料有哪些差別嗎？《街訪突即隊》今天就來問問路人們都怎麼選擇超商的茶類飲料！

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

超商常見的飲料有寶特瓶和新鮮屋紙盒包裝，那麼寶特瓶跟新鮮屋紙盒包裝有什麼差別呢？有民眾直接講出關鍵重點：「寶特瓶是拿來囤貨用的。」也有民眾表示「新鮮屋的茶香味真的有比較新鮮好喝的感覺」、「感覺茶的風味比較能保留住」、「新鮮屋好像兩週，但寶特瓶可以放很久，尾牙拜拜都用寶特瓶」。

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

主持人也做足功課說明：「寶特瓶是高溫殺菌，可以存放半年以上，但新鮮屋紙盒包裝為了保持新鮮程度，所以使用低溫殺菌、減少熱破壞，更可以保留最初茶香原味，因此賞味期限大約15天，並透過全程0～7°C專車配送維持品質穩定。」

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

▲▼純喫茶,新鮮屋,茶飲,超商。（圖／翻攝自影片）

也因為如此「嬌貴」，純喫茶也被譽為最「好命」的茶。當聽到《街訪突即隊》揭曉純喫茶：「全程有0～7°C的專車配送，全台都這樣。」不少民眾大嘆：「它真的比我好命欸，我開車都是去載人，它下次有經過我家的話看能不能順便接我一下。」也透過本次街訪，民眾表示更了解寶特瓶與新鮮屋紙盒包裝的茶類飲料差異，下次走進超商，就知道怎麼選了！

本篇與純喫茶合作

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