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大陸 大陸焦點 特派現場

未婚夫偷吃「百萬已婚男網紅」　孕婦PO照：這一切真實發生了

（圖／翻攝左越越微博）

▲左越越分享和未婚夫的婚紗照。 （圖／翻攝左越越微博）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸網紅「左越越」表示自己懷孕了，並指控未婚夫偷吃有800萬人追蹤的已婚男網紅，但她選擇原諒對方，「不想讓孩子沒有父親」、「不想孩子出生長大了，被同學嘲笑自己的父親是通吃。」而男方也做出回應，「這個世界上我現在唯一在乎是就是孩子了。」

左越越去年分享和未婚夫「D三一」一起拍的婚紗照，照片中可見兩人十分甜蜜。而男方也在微博說，4/1將在烏克蘭結婚，並會直播給大家看。

不過，左越越1月底在微博發文指控，發現男友玩同志交友軟體，「後來半夜手機一來信，（他）就假裝鬧肚子去廁所，和杭州某800多萬情侶博主的男主來往頻繁密切，兩位男性朋友哪有這麼多話可聊，對方還已婚，我徹底被無語到。」

（圖／翻攝左越越微博）

▲▼左越越分享和未婚夫的婚紗照。 （圖／翻攝左越越微博）

（圖／翻攝左越越微博）

左越越對未婚夫喊話，「你知道我懷疑多少次嗎？數得清因此跟我道過多少次歉嗎？你不會記得，因為你是一個無賴永不知悔改。」

沒想到，左越越27日又分享自己懷孕，並貼出有「兩條線」的驗孕棒的照片，「命運捉弄人，這一切都真實發生了！之所以原諒他…主要原因是不想讓孩子沒有父親，不想讓孩子沒有一個相對完整的家庭，寶寶是無辜的，我非常喜歡小baby，我們也已經準備好了迎接她／他『天使』般的到來。」

左越越指出，「至此我會最後給他一次改正的機會」，對方也再三保證以後不會再上同志交友軟體，「也不會繼續約見800萬某已婚男博主，接下來就看他是否能做到吧。因此事多次佔用公共資源，很抱歉！希望大家都淡忘了吧…我不想我的孩子以後出生長大了，被同學嘲笑自己的父親是通吃… 而變得膽小自卑。」

對於被網友指炒新聞，左越越強調，「劇本二字純子虛烏有，不要強加到我身上！」男方也在微博說，「不是劇本！沒人願意拿自己的前途玩劇本…現在什麼也沒了，和左越越是和好了，是因為孩子，這個世界上我現在唯一在乎是就是孩子了。」

▼左越越貼出「兩條線」的驗孕棒照片。（圖／翻攝左越越微博）

（圖／翻攝左越越微博）

▼左越越發文。（圖／翻攝左越越微博）

（圖／翻攝左越越微博）

▼男方發文。（圖／翻攝D三一微博）

（圖／翻攝D三一微博）

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