不斷更新／全台大停電！　台電：電力系統出了問題

▲全台各縣市傳出大停電。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台爆出大停電，目前已知停電區域包含高雄、台南、南投、基隆、屏東，台北部分地區也傳出停電災情，此外，台電官網也當機，無法進入，台電表示，今電力系統出了問題，也造成多地停電，台電目前正在清查原因，等一下有明確的結果後立刻向各界做報告。

【10時15分更新】

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台電表示，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20％。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。而目前屏東縣暫時復電，但將會進入分區輪流停電。

台灣自來水公司表示，因台電無預警停電造成無法供水，台南市東區、中西區、永康區、北區、南區、安平區、佳里區、新營區、歸仁區等，自3日上午10點至下午1點半停水。

【10時03分更新】

現在傳出是興達發電廠發生爆炸，不過經過記者求證高雄市警察局湖內分局之後，分局表示「興達發電廠爆炸是有人轉發2017的假新聞」，目前台電高雄方面表示：「台電說明3日上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中」。換言之，確定沒有爆炸，停電原因尚待查證。

台北市大安區富邦大樓今早也傳出火警，現場不斷飄出濃煙，目前警消已經趕抵現場灌救，傷亡情況、起火原因仍待進一步釐清。目前台北市信義區、大安區、中正區、中山區與松山區皆有停電等消息，同時傳出多起火警意外，警方獲報後已前往救援。

高雄市稍早傳出輕軌也受到停電影響而暫停，目前高雄市也因電力供應問題而傳出4起受困案，目前警消正在搶救中。

9時16分

因低頻保護電驛動作，苗栗、竹南、頭份、造橋、公館、南庒、後龍、銅鑼、苑裡、西湖、三灣、通霄及台中市日南相關鄉鎮市，共計81049戶停電。竹南診所也因突然停電措手不及，現場醫護忙翻



▼全台大停電，苗栗竹南診所忙翻。（圖／記者黃孟珍翻攝）