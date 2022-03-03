浪漫！垂枝女貞染白下坪吊橋步道　竹山鎮公所邀情侶過3關伴一生

▲竹山鎮將於白色情人節前夕舉辦「下坪吊橋見證愛情」活動（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

3月春暖，生長在竹山鎮下坪吊橋步道2側的垂枝女貞已盛開，鎮公所指出，今年因氣候配合，現場一遍遍白茫茫的景色美不勝收，因此將於白色情人節前夕的3月13日舉辦系列活動，限額100組，呼籲想要一同賞花並藉機告白脫單的民眾、曬恩愛的情侶們千萬不要錯過。

鎮公所表示，為讓情侶們的感情再升溫，活動當天特別設計3個關卡讓情侶們共同完成：報到完成後會發予造型花束，需拍照上傳打卡、完成第一關；隨後步行到下坪吊橋進行「一拍即合」，於美麗浪漫的白色女貞及吊橋下拍照完成第二關；最後是「愛情限時批」，將想要對對方說的浪漫情話寫下來，掛在橋上完成第三關，結束後還可獲得目前最對時美味的竹山地瓜。

鎮長陳東睦表示，雖然白色情人節是年輕人的節日，但今年也特別邀請鎮內2對結婚超過50年的資深情侶同歡，分享愛情永續的「撇步」，希望民眾都來被垂枝女貞染白的步道走走，看看竹山最美的腳踏車步道及吊橋，更希望讓遊客在此互許承諾、共度一生。

2022「情侶漫步‧白色情人節」活動報名網址為「https://forms.gle/AR6oGkL1bszySVsQ9」，即日起開放、額滿為止，只要民眾拿出手機下載「竹山鎮公所APP」就可前往報名；每支手機可報名2人，參與者都須成對填寫報名表，才算報名成功，不能只填寫單人資訊。