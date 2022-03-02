職場中7件事「可以不用多想」　情緒低氣壓是正常，理性面對討厭同事

文／職場人

身處在壓力職場中，有太多眉角都可能牽動情緒及認知，職場人是不是也常常一下子擔心這、一下子又顧忌那呢？在這躊躇不定之下，開始焦慮、自我懷疑，甚至走向鬱悶壓抑或失控暴走，其實職場上有很多事並沒你想像得那麼難，甚至可以不用多想！編輯這就列舉了7件可以「不用想」事件，適時轉換思考給自己一個卸載情緒的出口。

職場中「不用想」事件1：職場裡有討厭的人

▲職場中7件可以「不用想」事件。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）

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在壓力職場中可以不用多想的事件1為「當職場裡有討厭的人」，在工作中我們難免會遇到與自己意見相左的人，甚至對立、互相傷害，職場人可以不用想「這段關係到底什麼時候才會結束」，越是這麼想就越沒動力上班，畢竟討厭的人也不是少了一個就從此再無。建議職場人可以採取「期間限定思考法」，為自己設下一個忍耐的停損點，在停損點前都不用糾結而讓自己不開心，一旦真的踩到停損點也勇敢中斷不再委屈求全。

職場中「不用想」事件2：被指派不合理的工作

在壓力職場中可以不用多想的事件2為「被指派不合理的工作」，不用想「拒絕了會被認為沒能力」，職場人應該先評估這件所謂「不合理」的工作，是真的不合常理還是只是你內心不想、不擅長或不喜歡做而已？建議改善方法是將不合理的地方條列下來，並用這份清單和上司溝通，而不是硬著頭皮接下這份工作，但內心卻又煎熬、憤憤不平。

壓力職場中「不用想」事件3：和某些人不合拍

在壓力職場中可以不用多想的事件3為「和某些人不合拍」，如同前述在職場上我們很難避免遇到不合的人，職場人也不需要想著「必須或只能用笑臉迎人」，其實在心理學中「討厭」也是重要的情緒，當你一直用假裝笑臉欺騙自己的心時，總有一天會變得麻木，忘記自己真實的表情是什麼。保持理性的態度及情緒，並且公私分明，對於那些不合拍的人不需要刻意交際，但在公事上也不能帶入個人情緒。

職場中「不用想」事件4：同事愛講八卦、說閒話

在壓力職場中可以不用多想的事件4為「同事愛講八卦、說閒話」，職場人是否也曾經遇過，心裡明明不認同，但擔心被排擠或視為異類而不得不附和呢？其實你可以不用想「不附和就會被說壞話」，不願同流合污，是有可能被愛說閒話的人討厭，但一起說別人壞話，更容易被全公司的人討厭，因為壞話、閒話的負能量太強，這個磁場會讓人更不想靠近你，導致你結交不到正面的朋友，只能一直和負能量朋友一起無限循環。

職場中「不用想」事件5：主管老是奪命連環call

在壓力職場中可以不用多想的事件5為「主管老是奪命連環call」，下班後或週末時最怕聽到手機響起，內心明明不想接、不想回訊息，可是又不敢不做，你不用糾結著「要馬上接電話或回訊息，讓主管隨時聯絡到我」，其實回覆漏接電話時，是你掌握主導權的關鍵，因為你有時間先預想主管找你要幹嘛？你應該如何回覆或拒絕？別小看這短短的思考時間，它是可以杜絕對方找麻煩的好機會！

職場中「不用想」事件6：工作上的低氣壓

在壓力職場中可以不用多想的事件6為「工作上的低氣壓」，比如因為犯錯而被主管痛罵一頓、能力趕不上工作進度等，如此的打壓士氣你不必想著「必須趕快轉換心情」，就是因為你的認真負責才會對這「工作上的低氣壓」耿耿於懷，你完全可以沮喪讓身心緩衝一下，沮喪完再繼續反而可以走更久更遠。

職場中「不用想」事件7：沒達到預設的工作進度

在壓力職場中可以不用多想的事件7為「沒達到預設的工作進度」，不少研究統計，職場上最令人感到壓力的事件前幾名都是源自「截止日」，比如下班前須完成ＯＯ工作、這個月必須生出專案企劃、幾點要打電話給廠商等，這些日期與時間正是心中壓力的來源，有時我們真的很難避免，但若是可以自己掌控的進度，職場人可以試著給自己一些喘息空間，不用想「今天一定要完成」，即使做到一半就暫停也沒關係，有時越是趕著完成就越容易出錯，留一點點餘裕會讓身心得到很大的放鬆。

老被主管ㄉㄧㄤ，真的是我自己的問題嗎？ 和同事不合拍，還要笑臉相迎有夠累？要是比大家先下班，會被說成不認真吧？《上班時，別演太多內心戲》這本書解析42種職場干擾源，教你啟動「心理節能」模式，你需要的不是更努力，而是少一點在意，讓心喘口氣！

Source：《上班時，別演太多內心戲》

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