疫後新商機！取代裁員、無薪假　企業實施共享員工

▲疫後出現新商機，有企業開始實施「共享員工」。（示意圖／Pixabay）



生活中心／綜合報導

這兩年全球受到疫情影響，改變大眾的生活與工作模式，這時候誰能將危機變商機， 就是疫後時代的大贏家，在《疫後大商機》一書中提到，「共享員工風潮」就是疫後新商機！

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▲《疫後大商機》。（圖／采實文化提供）



在中國，多數的餐廳、飯店、電影院都面臨營收大幅減少。但是也有既不裁員也不實施無薪假的企業，原來他們將多餘的人手，用「租借」的方式借調給因人手不足而傷腦筋的企業，電商龍頭阿里巴巴旗下的盒馬，就積極租借這些多出來的人手，電商和實體店面雙棲的盒馬，因電商的需求激增，必須要緊急增聘配送員的情況下，從其他企業租借員工以充人手，解決了消費者的需求問題。

在中國，企業彼此共用員工的嘗試，稱為「共享員工」，這個概念今後應該也會持續下去，有廠商在工廠結束自主停工後，因為員工沒返回工作崗位或自願離職等，導致原本的1,000 名員工中，實際返工上班的卻只有100名，該公司只好借助當地政府的力量，租借當地休假中的員工，讓工廠重新運作。

不景氣造成需求明顯減少的情況下，為了刪減人事費用，以前唯一的解決之道就是裁員或強制放無薪假。不過，即便大環境不景氣，也有企業因特殊需求而逆勢成長，陷入人手不足的困境，想守護員工的企業，與暫時性、急需人手幫忙的企業，藉由共享員工這個彈性的新思維，讓弱勢的勞工得以繼續工作，而企業也保住了將來需求回復時所需的人手，對彼此都有益的制度因此孕育而生。