7天工作時間管理術，小小改變擊退Monday Blue

文／職場人

每到週日晚上就開始感到憂鬱和焦慮，每個週一早晨你也都提不起勁嗎？其實這是每個人都有且很常見的「Monday Blue」症狀，試試下列一週7天的工作時間管理術，尤其是週一和週日的安排對情緒的影響最大，一起來擊退憂鬱的星期一吧！

工作時間管理術1：週一找回工作節奏

▲一週7天的工作時間管理術（圖／pixabay，下同）

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工作時間管理術1為「在週一找回工作節奏」，週一是剛從休假的狀態回歸職場第一天，身心難免會有點不適應，所以週一通常比較會提不起勁，而且專注力和效率都會相較低的日子，盡量在週一盡量別安排會議，一是大家的專注力還沒回來，二是冗長的會議開下來，不僅會拖延當日工作進度，也會增加憂鬱感。

工作時間管理術2：週二努力衝刺工作進度

工作時間管理術2為「週二努力衝刺工作進度」，經過週一的適應，職場人大多在週二就能找回原本的工作進度與動力，所以週二是一個很好的衝刺時間，職場人在這一天的效率也會特別高，所以比較困難或需要計畫思考的事情都可以安排在這天哦！

工作時間管理術3：週三為前兩天工作收尾

工作時間管理術3為「週三為前兩天工作收尾」，週三是一週工作日的中繼點，也常常是職場人覺得最難熬的時刻（因為還有兩天才能放假）（笑），其實週三我們可以為自己建立一個小小休息TIME，比如下午和同事買個小點心犒賞，或是晚上和朋友一起從事一項簡單的活動放鬆一下，不過在休息之前也要記得為前兩天的工作進度收尾，並為接下來的兩個工作天設立新進度。

工作時間管理術4：週四最適合會議

工作時間管理術4為「週四最適合會議」，週四通常職場人已將本週的工作進度告一段落，壓力自然會減少一點，也會因為進度有在掌控上而感到滿意或自信，所以若真的有避免不了的會議，可以盡量安排在週四，比較不會感到浮躁，若是要擬定新企劃也很合適，因為職場人比較不會只將注意力放在待完成的工作上。

工作時間管理術5：週五可以提早安排休閒活動

工作時間管理術5為「週五可以提早安排休閒活動」，週五顯然已經是一週工作日的最後一天，通常這一天職場人的心情比較容易渙散，試著給自己一個目標，早上認真努力地完成該完成的工作項目，下午給自己一點餘裕去安排週末活動，如果計劃週末要至外縣市度假的，也很建議當天就提早出發，這樣週六會是全新的娛樂天而不是車程勞碌的一天！

工作時間管理術6：週六可以盡情地玩

工作時間管理術6為「週六可以盡情地玩」，延伸上段所說，若是前一晚就出發到目的地，周六就可以盡情的安排一整天活動，也建議職場人可以將比較需要勞力、體力的活動安排在週六而不是週日，因為這樣可以減少週一帶來的疲憊感。

工作時間管理術7：週日安排簡單的工作收心

工作時間管理術7為「週日安排簡單的工作收心」，週日建議安排比較輕鬆、悠閒、慢步調的活動，最好是還可以給自己一個獨處時間，這段時間你可以做平常嚷嚷著沒時間做的小興趣，或是藉由簡單的工作收收心，比如回E-mail、安排下週待辦事項、把筆電內的凌亂資料夾整理歸檔之類等，輕鬆地銜接即將到來的週一，會減緩週一的憂鬱感。

上述關於一週7天工作日的時間管理術，職場人一起來試試看吧！

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