暖男經理力挺身障朋友　展現職場大愛給工作機會

▲患有先天性聽覺障礙的阿皓在台南就業中心幫助，進入台南晶英酒店擔任房務員，在公司特別客制化訓練指導，及暖男主管無私力挺，成為特別表揚的優秀員工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

患有先天性聽覺障礙的阿皓（化名），大學畢業後面試多家公司，卻不曾錄用，透過勞動部台南就業中心就服員幫助，順利進入台南晶英酒店擔任房務員，在公司特別客制化訓練指導，及暖男主管無私力挺，助阿皓適應房務服務各種挑戰，如今他已可獨當一面，甚至成為台南晶英酒店特別表揚的優秀員工。

現年27歲的阿皓，大學畢業後對尋職方向茫然不知，積極投遞多家公司，卻未等到錄取通知；但阿皓並沒因此放棄，後來找上台南就業中心幫忙，就服員瞭解阿皓的求職需求後，建議他改變求職方向，並於推介前，事先與台南晶英酒店進行討論，特別安排相對較少需與人互動的房務整理工作讓阿皓嘗試看看。

阿皓是台南晶英酒店第一位聽障員工，為改善溝通理解的落差，公司還特別製作常用的溝通字卡再輔以唇語進行溝通，增加工作適應能力，一開始阿皓發現房務整理工作與在家整理完全不一樣，且溝通的問題難以完全克服，也擔心增加同事的困擾，對這份工作並不適應，就在快要放棄的同時，公司也發現問題，立即調整訓練方式，改以師徒制的方式一對一對的教導，確認每一動作每一細節已跟上才放手，阿皓因公司的幫忙，讓他打消放棄工作的念頭，也增進對職場適應能力。

阿皓最想感謝的人是他的師傅兼主管郭俊男經理，給予他技術上的指導及協助，讓他熬過三個月的適應期。另為解決阿皓獨自於樓層進行房務整理時又不方便拿手機的問題，郭俊男經理還自掏腰包買多功能智慧震動腕錶送給阿皓，方便即時接受主管訊息的傳達。阿皓開心的說，「很開心遇到好的主管，希望能繼續在這個工作崗位上認真工作，也鼓勵跟我一樣的身心障礙者可以克服障礙投入職場奉獻心力。」

台南晶英酒店房務部訓練經理歐家瑜，對阿皓在職場工作表現讚譽有佳，一樣的工作時間已超越同儕表現。她指出，阿皓最大的改變是不再害怕與房客面對面溝通，而是面對房客的詢問，會主動告知自己是聽語障礙者，請房客可以放慢說話速度或是以通訊軟體溝通需求，迅速提供服務。

多數房客在發現阿皓是聽障者，不僅沒有為難，而且不吝惜地給予肯定，讓阿皓在工作上更加有自信。負責招募人才的人力資源部經理黃期立也提及，公司對於僱用身障朋友並沒有特別設限或區隔身份，向來是一視同仁、平常心看待及耐心的教導，只要從業人員堅定信念，勇於突破自我設限，都是企業最強的幫手。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，政府對於身心障礙朋友就業的服務，除透過諮詢評估及職涯諮詢，協助開發工作機會，並會在身心障礙朋友就業後持續關懷適應狀況，並協助企業運用職務再設計，提供就業輔具等獎助措施，排除各種工作障礙。感謝台南晶英酒店協助阿皓克服適應初期的困難，當公司打開友善的大門，身心障礙朋友也會全力以赴地回報企業，創造雙贏。