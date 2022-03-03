退休後迎來新生活！興趣加乘讓載客服務變得更貼心　他們都是消費者的「最佳選擇」

▲Uber 網際網路系統與多元化計程車合作車隊於年初共同表揚了多元化計程車職業駕駛合作夥伴。（圖／Uber提供，下同）

記者張惠媛／台北報導

下著雨的日子、加班晚回家的日子、跟朋友聚餐後酒足飯飽不想舟車勞頓的日子，只要拿起手機、打開叫車APP，無論你在什麼地方，都可以舒適地乘車回家，每一趟安心且便利的乘車體驗，都來自於叫車平台及合作車隊的把關，更重要的是，每一位駕駛的用心經營，提供了意想不到的暖心服務，讓消費者感受到自己搭的不只是一趟車，而是一場短暫卻深刻的旅程。Uber 網際網路系統（即 Uber App ）與多元化計程車合作車隊於年初共同表揚了多元化計程車職業駕駛合作夥伴，其中，2021年獲得消費者綜合評價最高的「最佳選擇獎」更是代表著駕駛們的服務深受消費者讚賞。

退而不休！載客之餘不忘推廣客家文化



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▲范振乾退而不休，爽朗性格經常與乘客分享「客家本色」。

合作車隊駕駛范振乾在規劃退休生活時，便聽到身邊很多朋友表示很喜歡使用 Uber App 叫車，心裡想著「有機會也來試試看」，喜愛戶外運動的他，在退休一年多之後，雖然可以盡情享受騎腳踏車、爬山等運動，但時間一長還是會覺得「挺無聊的」，也因為自己本來就喜歡開車，於是之前種在心中的種籽便發了芽，他去查找資料、考了職業駕照和執業登記證，便開始加入車隊、加入 Uber 使用者的行列，在退休後有了新身份－「多元化計程車職業駕駛」。

范振乾是竹北人，他表示，自己在載客的這段時間，遇過很多消費者「非 Uber 合作車隊不搭」，有時比較忙，乘客也寧願等他，身為客家人的范振乾，經常與乘客以客語交談，「竹北本來就很多客家人，但很多人只會聽不會講、或是只會講一點點，用客語交談反而會變得很親近，而且我們客家人都很親和，這就是客家本色啦。」范振乾爽朗地說道，這種樂於分享的性格，也是他獲得「最佳選擇獎」的關鍵之一。

經常在竹科進出載客，從乘客口中聽到許多職場上的煩惱，退休前曾任紡織業主管的他，偶爾也會和來面試的新鮮人分享自己過去面試員工的經驗，范振乾這樣的性格，亦令他結交了不少朋友，「之前有一位從愛爾蘭回來的工程師，我們聊得很愉快，甚至到現在都還有聯絡。」親切如他，在退休之後也讓自己過著充實的生活，只是不用朝九晚五，「我現在早上去後花園做體操，然後七八點出門，中午回家吃飯，到晚上就不太開車，Uber App 最大的優點就是我可以想開就開，方便照顧家人，而且系統功能很強大，會自動銜接下一趟行程，我載客之後不太會有空趟。」語畢，差不多到了要出門接孫子的時間，「退而不休」宛如他的人生寫照。

興趣加上興趣！讓服務質感極大化



▲出門工作就會穿上正式服裝的尤肇森，細心的服務令人驚豔。

相較於很多人對退休生活的擔憂，對尤肇森來說，退休彷彿才是新生活的開始，原先任職於媒體業，因個人興趣在週末兼任華語導遊，但相較於需要天天進辦公室的工作，尤肇森更嚮往自由彈性的工作模式，因此從本業退休之後，他便決定加入車隊成為職業駕駛，並成為 Uber 多元化計程車職業駕駛合作夥伴，他也將過去的職場經驗和擔任華語導遊的經歷帶進這個行業中，讓這份工作極具個人風格。

「我過去是上班族，所以在公司裡學到很多對上、對下、對內、對外的溝通經驗，載客的時候我們會遇到很多形形色色的客人，我都是會先去了解客人需求，希望讓每一個客人搭到我的車都如沐春風。」說到了解客人的需求，尤肇森秉持著「安全」、「舒適」、「迅速」、「加值」的理念，「客人叫車之後我就會發通知，告訴乘客我正前往某某地點，也能趁機跟乘客確認地址，快到的時候也會通知乘客，說黑色的車子車號多少即將抵達，現在疫情的關係，一上車我就會讓客人噴酒精，他們也會比較安心，下車前也會跟客人確認下車位置，我也會跟他們說現在有哪些優惠序號可以使用，很多人原本不一定知道有優惠，這就是我認為的加值概念。」尤肇森的細心服務，令人驚豔。

縱然已經做到如此細膩，尤肇森仍不斷在提升服務品質，「一開始開車的時候發現客人容易忘東西，後來我就會在下車前再提醒客人一次，並且把燈打亮，讓客人方便回頭確認自己的隨身物品，也真的減少了遺失東西的機率。」能夠提供這樣的服務，尤肇森謙虛表示，這也是自己的興趣，所以會覺得很榮幸可以為乘客服務，每一趟的心情都會不一樣，而且開車的時候覺得自己就像低空飛行的鳥兒，很自在。

興趣加上興趣，讓服務質感極大化，而自己也能獲得滿足。尤肇森在載客途中常跟乘客分享他的口袋景點，除此之外，他更表示自己也透過乘客打開了眼界，「有時候載客人到目的地我才發現這裡我也沒來過，就會走走逛逛，透過乘客打開我的眼界。」

體會到 Uber App 在消費者心目中可信賴程度高，身為 Uber 合作車隊的QTaxi車隊表示：「駕駛在經過車隊的營業重點、服務觀念、第二語言等教育訓練提升職能後，透過 Uber App 評價系統能得到乘客的評價及實質回饋，這過程會更加肯定自己，認同作為職業駕駛的身分與專業，也對服務品質產生正向的循環與提升。」除了有便利的平台做基礎，車隊的管理與經營也是不可忽略的因素，大慶車隊指出：「Uber 簡單易懂但功能強大的平台讓駕駛對於行車資訊一目了然，也讓車隊方便得知駕駛現況、以利管理，這是之前其他平台無法提供的服務。」