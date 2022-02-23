21歲女大生獨自搭乘Uber　6小時後被「神秘丟醫院外」突然死亡

▲警方目前仍在調查女大生死因。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州21歲女大生恰亞(Ciaya Jordan Whetstone)週五和一群朋友出遊，後來獨自搭上Uber便再也沒有消息，6小時後被發現丟棄在一間醫院外面，搶救1小時仍被宣布身亡，警方目前正在調查這起神秘死亡事件。

在紐奧良就讀大學的恰亞，18日與朋友一同參加當地的狂歡節遊行，晚間8時30分左右一群人又前往酒吧，後來她突然想回家看看寵物狗狀況，便搭乘Uber離開。

室友懷特(Reese White)表示，恰亞到家查看寵物時，Uber司機竟然也跟著進來，後來恰亞要和這名司機去找自己的車，雖然拼命勸她不要去，可是她喝醉了，堅持司機是她朋友，最後離開。

朋友托雷斯(Roberto Torres)表示，恰亞上Uber時，他曾打電話過去關心，聽到司機詢問恰亞「喜歡參加派對嗎」，他要恰亞之後記得打電話報平安，然而便再也沒有對方消息。

警方表示，恰亞隔天被丟棄在當地一間醫院外面，搶救後仍不治身亡，目前正在調查死因，也不確定是誰把她丟棄在醫院外。Uber公司表示，他們已將涉案司機的權限取消，並與警方合作調查中，不過未對外透露司機姓名。