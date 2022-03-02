負責人允諾付200萬卻2度跳票　彰化分署繼續法拍「甲級營造公司」

▲彰化分署將繼續法拍甲級營造公司。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮一間資本額3800萬甲級營造公司，因負責人未繳1700餘萬元稅捐及罰鍰，遭法務部行政執行署彰化分署原訂2月15日以底價1,800萬拍賣。法拍前夕，洪姓董事允諾先支付200萬元，再分期繳清欠款，但要給他10天籌錢期限，法拍因此也公告停拍，未料今天期限截止日人卻未現身，彰化分署決定按程序進行拍賣。

主任執行官胡天賜表示，這間甲級營造公司是一家一人公司（全部公司股東只有一個人），108年間曾經在彰化承包過溙湧有限公司及祥光寺的營建工程。在2016年1月前的公司股東兼負責人為陳姓女子，當時陳女因為病重，並於當年1月13日將公司所有股份（1億元）轉讓給其配偶洪姓男子，並由洪男擔任公司負責人，陳女則於轉讓1星期後過世。

▲彰化分署將繼續法拍甲級營造公司。（圖／彰化分署提供）

由於洪男在他配偶過世後，並沒有將他所受讓的公司資本額申報遺產，中區國稅局北斗稽徵所發現了這筆重大漏報遺產案件後，要洪補繳遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，但因洪男遲未將上述欠稅繳納，因此北斗稽徵所遂於2018年間移送行政執行署彰化分署執行。

彰化分署表示，由於這家公司「全部股份」就是這件遺產稅的執行標的，因此彰化分署受案後立即在2018年就查封了屬於洪姓負責人名下的所有股份，這期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此決定對洪持有的營造公司全部股份進行拍賣程序。

據了解，法拍訊息一出後，詢問度破表，不過就在拍賣前一周，洪男主動找上分署，願意先支付200萬元，再按月償還其餘款項，彰化分署考量後，決定公告暫停拍賣程序，也給他10天的償還期限，若22日前仍未先行支付200萬元，將再重新辦理拍賣程序，限期截止日到，洪男再要求寬限籌錢期限，彰化分署也再次同意。就在今天最後期限日，洪男卻未依照約定出現付款200萬元，因此決定拍賣程序繼續進行。