1800萬拍賣營造公司果然有用　欠稅老闆火速同意分期繳清欠款

▲彰化分署原定2月15日法拍甲級營造公司。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮一間資本額3800萬甲級營造公司，負責人因未繳1700餘萬元稅捐及罰鍰，法務部行政執行署彰化分署訂出底價訂1,800萬要直接拍賣這家營造公司，消息一出詢問度破表，上周義務人終於出面，願意以分期付款繳納，原定今天下午進行法拍也公告停拍。

主任執行官胡天賜表示，這間甲級營造公司是一家一人公司（全部公司股東只有一個人），108年間曾經在彰化承包過溙湧有限公司及祥光寺的營建工程。在2016年1月前的公司股東兼負責人為陳姓女子，當時陳女因為病重，並於當年1月13日將公司所有股份（1億元）轉讓給其配偶洪姓男子，並由洪男擔任公司負責人，陳女則於轉讓1星期後隨即過世。

由於洪男在他配偶過世後，並沒有將他所受讓的公司資本額申報遺產，中區國稅局北斗稽徵所發現了這筆重大漏報遺產案件後，要洪補繳遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，但因洪男遲未將上述欠稅繳納，因此北斗稽徵所遂於2018年間移送行政執行署彰化分署執行。

▲彰化分署將於2月15日法拍甲級營造公司。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，由於這家公司「全部股份」就是這件遺產稅的執行標的，因此彰化分署受案後立即在107年就查封了屬於洪姓負責人名下的所有股份，這期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此決於今天下午對洪持有的營造公司全部股份進行拍賣程序。

據了解，2月9日法拍消息一出，彰化分署便接到不少有意投標的相關詢問，而該營造公司義務人也終於出面，同意以分期繳清罰鍰，分署於上周五(11日)也貼出停拍公告。