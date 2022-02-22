欠稅+罰單6萬多元分期還　3／1拍賣大湖草莓...20籃1元起標

▲苗栗縣大湖鄉之林姓草莓產銷業者，主動提供現採草莓20籃於3月1日進行拍賣，拍賣所得價金用來清償欠款，1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

苗栗縣大湖鄉草莓產銷業者51歲林姓男子，因欠繳牌照稅、公路法罰鍰、汽車燃料費及交通罰單等24件，合計新台幣9萬3千元不繳，遭移送行政執行署台南分署強制執行，現逢草莓產季，林男主動提供現採草莓20籃，讓台南分署拍賣，變現清償欠款，而且拍賣不訂底價1元起標，喜愛草莓民眾要把握機會嚐鮮。

台南分署指出，台南市財政稅務局佳里分局、交通部公路總局嘉義區監理所麻豆監理站及台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，目前尚欠金額為6萬4千元。由於林男為苗栗縣大湖鄉之草莓產銷業者，目前按月繳納5千元，惟現逢草莓產季，即主動向台南分署表示願意提供現採草莓20籃（每籃1.5公斤），利用台南分署聯合拍賣會之平臺，於3月1日進行拍賣，另外林男在現場設攤零售變賣草莓，拍賣所得價金用來清償欠款。台南分署強調，這次拍賣不訂底價，1元起標，喜愛草莓的民眾請把握機會嚐鮮。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。