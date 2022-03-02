數A史上最難「大考中心遭批」　教長建議改善方式曝光

▲潘文忠指將希望大考中心在維持試題穩定度要持續精進。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度學科能力測驗昨公布成績及相關統計資料，被譽為「史上最難」的數A，今年只有789人滿級分，佔報考人數比例不到1%，創下11年新低，各界批評大考中心無法掌控數A命題難易度，教育部長潘文忠今（2日）指出，數A雖有達到鑑別度，但部分命題上確實較難，希望大考中心在維持命題穩定度上要持續精進，教育部也會繼續支持大考中心建置相關題庫。

▼今年學測數A被譽為史上最難。（圖／記者屠惠剛攝）

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根據108課綱規劃，今年學測數學首次分拆考數A與數B，其中數A比數B難，而數A則比過去學測數學更難，但首次舉辦的數A，就被譽為史上最難，昨天成績公佈，今年只有789人滿級分，佔報考總人數比例不到1%，連大考中心主任周兆民也坦言，低於原先預估「佔2到5%」的比例。

面對這樣結果，各界責難大考中心聲浪不斷，批評無法掌握試題難易，對此，潘文忠今在部務會報前接受媒體連訪時表示，大考中心命題是根據108課綱規劃，今年學測首度將數學分為數A與數B兩科，命題規劃是數A比過去學測數學能有較高鑑別度，而這次學測，除數A之外，其他考科難易度都符合當初規劃預期，整體檢討起來，數A是達到鑑別度，但在部分命題上，確實有比較趨難情況，希望大考中心在命題穩定度上會持續精進。

潘文忠進一步指出，教育部將繼續支持大考中心建置相關題庫，希望讓命題更專業，讓學測與分科測驗的命題上，可以更加完備，如同其他考科一樣，教育部也會持續支持大考中心，精進命題的穩定度，相信大考中心也會因為這次數A狀況，思考對於後續命題配置上能更穩定，為數學需求度高低不同考生，進行適切的命題。