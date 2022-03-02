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PTT刷15篇「便宜收留烏克蘭妹」　外國人看到了！網噓爆：噁心

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈。（圖／路透）

▲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《陸網留言「進口烏克蘭妹」掀反華潮　官方急滅火「封禁大量帳號」》，面對令人恐懼的戰爭，以此開玩笑實在不妥；然而在PTT上，竟同樣有網友問說，現在是否要存錢娶烏克蘭妹？該類貼文被翻成英文並轉貼至論壇「Reddit」後，引發一片撻伐聲，不過也有網友看完後不禁質疑，這可能是有人在帶風向。

上（2）月23日有鄉民在PTT的Gossiping板上，以「台男可以開始存錢娶烏克蘭女了嗎」為題發文，說一旦俄烏開打，大家就可以收留漂亮、個性好的烏克蘭女生，娶回來肯定可以生個2胎以上，還能搶救生育率，大家是否要存錢娶烏克蘭女了？而相關文章不僅一篇，還有鄉民問卦「一百萬認養烏克蘭美女大家要嗎」、「欸欸要是此時開放收留烏克蘭妹子」、「烏俄戰爭能更便宜的娶到烏克蘭美女嗎」等。

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當時這類文章一出，就讓眾多鄉民怒噓，「你以為這樣很好玩嗎？少在那幸災樂禍」、「噁」、「腦殘問題當有趣」、「這種噁心文大可不必」、「真的沒必要這樣講話」、「不要說你是台灣人！到時讓全球出現反台運動」、「滾，不要來弄臭八卦板」、「根本欠人肉搜」、「開什麼爛玩笑，欠噓」、「發廢文很有趣嗎」。

PTT上15篇文章全被截圖、翻譯成英文，並貼於論壇「Reddit」。國外網友寫道，原來對烏克蘭女性發表「粗俗言論」的，不僅僅是中國男性。對此，財經網美胡采蘋便在粉專上直呼，PTT那些侮辱烏克蘭女性的言論被轉到Reddit了，大家趕緊去留言解釋！

底下網友也罵聲一片，紛紛直呼「刻意抹黑台灣形象的網軍吧」、「PTT上最不缺的就是自以為幽默的酸民，丟盡台灣人的臉」、「台灣第一時間不但PTT，連各社團也都到處充滿類似言論，只是台灣人假裝看不見，等被公諸於世才來跳腳」。

不過也有網友質疑，文章被貼在Reddit可能是有人刻意帶風向，「就知道一定會有人故意帶這種，然後轉過去國外」、「圖片底部的大部分評論都在批評在八卦板上發布荒謬文章的人」、「下面的大部分評論都被這篇文章反感了，你沒有翻譯這些評論！不要這樣誤導別人」、「那麼，你為什麼不翻譯紅色（噓）評論呢」。

回過頭來查看Reddit的留言區，確實有網友留言表示失望，「這些噁心的台灣人」。但事後也有許多網友留言解釋，真的不是每個台灣人都幸災樂禍，「PTT 有很多很棒的人和很棒的東西，有些板非常好」、「很多PTT帳號已經被出售」、「在具有特定主題的板上，鄉民大多是有好且提供豐富訊息的」。

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