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陸網留言「進口烏克蘭妹」掀反華潮　官方急滅火「封禁大量帳號」

▲▼陸網洗「進口烏克蘭妹」掀反華潮。（圖／翻攝微博）

▲中國網路平台上出現大量「收留烏克蘭美女」的相關貼文、留言。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事爆發後，大批中國大陸網友竟在微博、抖音等各平台發表「俘虜烏克蘭美女」「進口烏克蘭美女」等言論，經外媒轉載後已引起烏克蘭民眾不滿。對此，各大平台緊急出手封鎖了大量帳號，中國官媒《中新網》也發文痛批，「戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡。這種苦難，不應成為旁觀者歡呼起哄的笑料，更不應成為某些人口嗨意淫的對象。」

微博官方在最新的公告中表示，近日，很多網友關注並熱議國際局勢，但站方發現，有極個別網友發表「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，對此，站方堅決予以處置，「依據《微博社區公約》等相關規定，站方對排查到的攻擊謾罵、引戰對立等622條內容進行處理，對105個違規帳號，視程度採取禁言7天至關閉帳號的處置。」

▼中國留學生懇求網友不要拿戰爭開玩笑。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸網友狂洗「進口烏克蘭美女」低俗留言，導致留學生被敵視。（圖／翻攝微博）

抖音官方也表示，平台在日常巡檢中發現，極個別用戶借助熱點事件，不當蹭熱、玩梗，特別是以痛點為笑點，發表諸如「俘虜烏克蘭美女」等視頻，傳播不當價值觀，破壞平台氛圍，「對此現象，平台進行了集中打擊，共處理違規視頻6400條，中斷違規直播1620次，並對相關帳號進行了處置。」

中國官媒《中新網》更發文痛批，近日，烏克蘭戰事引發全球關注，炮火籠罩之下的烏克蘭民眾，更是牽動億萬人心，然而，個別網民卻借機以調侃戲謔之語調，發佈所謂「歡迎烏克蘭美女來中國」等惡俗內容，挑撥公眾情緒，污染網絡空間。

《中新網》指出，戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡。這種苦難，不應成為旁觀者歡呼起哄的笑料，更不應成為某些人口嗨意淫的對象。和平來之不易，生命和尊嚴更應獲得尊重和珍惜，「身處和平之際，也應學會設身處地，體諒他人戰亂之苦，口下留德，對戰爭理性發言，切勿做隔岸觀火的低俗看客。」

▼中國網友留言希望「進口烏克蘭美女」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網洗「進口烏克蘭妹」掀反華潮。（圖／翻攝微博）

同時，微博上一名人在烏克蘭的中國留學生發文向網友喊話，表示「收留烏克蘭美女」一類的網路留言已被外媒大量轉載，導致烏克蘭人開始出現了反華情緒，戰火越演越烈，極有可能從空襲演變成槍戰，「你們隨口一句導致留學生根本沒辦法跟著本地人到防空洞避難。」

該名留學生更指出，現在當地居民都能免費領取槍枝，意味著可以以保衛國家的名義無差別人開槍，「我們不得不把表露自己是中國人身份的一切特徵都隱藏起來，害怕下一個被誤傷的就是自己。當你們舒服躺家裡喝奶茶刷微博發玩笑話時，是我們這些遠在戰場的同胞為你們的行為買單！不要再把同胞往火坑裡面推了！」

另外，一名中國女留學生拍攝影片表示，自己外出購買物資時被當地人追蹤、威脅及恐嚇，好不容易才甩掉對方，逃回了家裡，但物資沒買到，暫時也不敢再出門。

中國駐烏克蘭使館26日也警告在烏公民，「不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。」種種跡象顯示留學生所說的並非空穴來風，當地的確已經出現了反華情形。

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