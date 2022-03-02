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國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

▲▼國民黨聲援烏克蘭，國旗顏色卻鬧烏龍。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨聲援烏克蘭，國旗顏色卻鬧烏龍。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第7天，國民黨2日在臉書發起換大頭貼框聲援的活動，提供3種臉書大頭貼框供網友更換，但基進黨議員參選人陳子瑜發現，其中一個特效框把烏克蘭的國旗色給弄顛倒了，「國民黨晚世界那麼多天才表態支持烏克蘭，又搞這齣沒禮貌的舉動，到底是有多心不甘情不願？」

國民黨臉書粉專2日更換大頭照，呼籲「國民黨的好朋友們，一起『聲援烏克蘭、捍衛民主自由！』歡迎大家一起換上特效框！」

陳子瑜指出，烏克蘭國旗是上藍下黃，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史，結果國民黨的特效框卻變成上黃下藍，「聲援烏克蘭變詛咒？國民黨連基本國際常識都沒有？」

陳子瑜解釋，特效框變成上黃下藍，形同把烏克蘭國旗倒掛，這在國際上有幾種意思：一、此區已淪陷；二、國家發生國難；三、面對來敵表示棄守投降；四、倒掛對方國家國旗有羞辱之意。

陳子瑜批評，如果國民黨要硬拗說是「國難」，可別忘了那是烏克蘭自己可以做的事情，國民黨倒掛烏克蘭國旗，更接近「羞辱」的意思，「國民黨晚世界那麼多天才表態支持烏克蘭，又搞這齣沒禮貌的舉動，到底是有多心不甘情不願？」

▼國民黨聲援烏克蘭，國旗顏色卻鬧烏龍。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨聲援烏克蘭，國旗顏色卻鬧烏龍。（圖／翻攝國民黨臉書）

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