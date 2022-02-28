收假日國道多段塞爆！宜蘭－頭城時速26公里　國5車潮晚間才紓解

▲今為228連假收假日，國道多段紅爆，部分路段預計將塞到晚上 。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

根據交通部高公局資訊，截至今天（2/28）下午15時國道車流量共計54.3百萬車公里，預估今天收假日，國道車流量全天上看110百萬車公里。至下午15時，雪山隧道北向通過輛次已達2.2萬輛，相較去年同期則約減少5%。

根據高速公路1968資訊，至今天傍晚17時許，西部國道、國道5號仍有多處壅塞。國5北向宜蘭到頭城段時速仍僅有26公里，頭城到坪林時速則為34公里，均顯示為紅爆。國1南向五堵到汐止時速34公里，國3南向安坑到中和時速則為38公里。

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同樣壅塞的還有國3龍潭到大溪段，以及龍潭到高原段，時速都在35公里以下。國1北向竹北到湖口服務區時速32公里，頭份到新竹時速則為34公里。國3北向大山到竹南時速為32公里，上述路段均車多壅塞。

高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國6西向舊正－霧峰系統。

尤其留意國道5號北向宜蘭至坪林路段，預計將壅塞至今天晚間20時；另外國1北向苗栗到湖口、國3北向關西至大溪，預計今天14時左右湧現車潮，至晚間20時左右仍車多。下午將湧現車潮的路段還包括中部國1北向西螺至埔鹽、南屯至后里，以及國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山等，上述路段預計都會在14時開始湧現車潮至今天晚間19時左右。