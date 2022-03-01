228連假「事故量增5成」　假期首日破189件！肇事件數比過年還多

▲228連假國道事故增幅大。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

228連假落幕，交通部高公局表示，今年連假事故量相當高，平均一天158件，較110年增加47％，上周六也就是假期第一天就高達189件，較110年增加56％，部分事故嚴重影響國道交通。

高公局長趙興華表示，228連假事故量相當高，「可能是疫情間大家比較少開車，不小心造成事故」，平均一天158件，較110年增加47％，假期第一天甚至高達189件，部分事故有拖車需求，難免影響國道交通順暢度。

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據統計，假期間平均國道全線雙向交通量為113.7百萬車公里(mvk)較110年增加3％，連假平均肇事件數約158件，較110年大幅增加47%，其中首日肇事件數達189件，較110年增加56%，肇事件數高於111年元旦(單日最高144件)及春節連假(單日最高169件)，影響國道車流甚鉅。

國道行車情形，本次和平紀念日連假每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全路段全日比例)介於1.5%~2.5%之間，平均為2.1%，較110年和平紀念日連假平均1.6%增加0.5%。

國5交通狀況部分，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，車速大致能維持40kph以上，第1、2日南向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減3%；北向在實施高乘載管制下，第2、3日北向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減2%。