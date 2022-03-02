普丁殺紅眼攻擊烏克蘭平民！戰機投彈砲擊公寓　驚悚廢墟影片曝光

▲烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡平民住宅區慘遭俄軍空襲砲擊。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁派遣部隊前往烏東地區「維和」，即使曾宣稱不會攻擊平民，然而在往後一系列的入侵烏克蘭行動中，明顯攻擊毫無軍事設施的地區，甚至明顯針對住宅公寓、醫院、幼兒園等進行炮擊。而昨（1）日，社群媒體上流傳著各種平民區被俄軍空襲的影片，手無寸鐵的人民只能不斷逃竄、驚慌大哭。

根據《CNN》報導，烏克蘭基輔州博羅江卡（Бородянка，Borodianka）距離首都基輔市中心約50公里，是普丁的軍隊向首都挺進時，面臨俄軍砲火襲擊的最新一個平民區，俄軍1日在此處發動軍事襲擊，至少2棟公寓大樓慘被砲火摧毀，目前仍無法確認在這場砲擊中是否有任何傷亡。

《CNN》已向烏克蘭內政部諮詢意見，不過至今尚未獲得任何回應。

目前臉書、YouTube等各個社群影音平台上，開始流傳著博羅江卡慘遭俄軍空襲砲擊的影片，其真實性已被《CNN》證實，從流傳的影片中可以看到，一棟建築物的1樓餐廳已被炸成廢墟，部分公寓大樓倒塌，甚至很多公寓大樓的正面被砲轟到消失，就連附近的操場都燃起熊熊烈焰，搖擺長椅與溜滑梯散落著碎石、破碎的樹木，實在是慘不忍睹。

而在其他影片中，還可以看到許多人裹著厚厚的大衣逃跑，建築物後方的汽車不斷在燃燒。一名男子在經歷俄軍空襲砲擊後拍攝影片，只見附近煙霧不斷竄升、被炸毀的公寓大樓清晰可見，「看看發生了什麼？他們正在轟炸一切！」

另一名男子在影片中表示，「一架飛機連續飛過來2次，在這裡投下3到4枚炸彈，從廢墟裡可以清楚聽見哭聲，我們正試圖透過辨別哭聲，來判斷這裡是否還有其他生存者，我的天......」

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