俄軍和「烏東親俄部隊」南線會師！　炮火連夜猛攻重要港市

▲頓內茨克地區親俄部隊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄衝突進入第6天,俄軍戰線停滯,遲未攻下任何烏克蘭重要城市,讓總統普丁怒火中燒。俄羅斯國防部發言人在聲明中指出,俄軍和烏克蘭東部親俄的分離主義派部隊已在亞速海(Azov Sea)一處重要地區會合,準備包圍南部重要港口城市馬立波(Mariupol),當地官員也證實,砲火已從1日晚間持續至今。

I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread pic.twitter.com/gYHe3MLpaq