國民黨喊話要見拜登訪台團　林俊憲困惑：你們的駐美辦事處呢？

▲美國總統拜登訪問團專機抵台。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注之際，美國總統拜登（Joe Biden）指派跨黨派、重量級訪團來台，而國民黨也喊話，希望蔡政府能幫忙安排見面。立委林俊憲質疑，國民黨前陣子才成立駐美辦事處，照理講對美管道暢通，卻要公開發聲明求見，「那就代表訪團根本不打算通知國民黨，這意思還不明顯嗎？」

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

林俊憲指出，美國今天閃電派遣代表團來台，成員全都是現任前任的高階國安官員，原因或許與近日烏克蘭的局勢有關。不過無論如何，有外賓來訪總是好事，也代表台美的堅定夥伴關係不變，並將繼續深化。

林俊憲表示，不過很有趣的是消息傳出後，國民黨火速發布聲明說政府應該要安排與美方人士會唔，這種主動求見的低姿態實在讓人訝異，「這幾天俄烏戰爭爆發後，國民黨人士開始大肆宣傳疑美論，既然美國那麼不可信，還要見他們做什麼？」

林俊憲指出，國民黨前陣子才風風光光的成立駐美辦事處，照理講對美管道應該暢通無阻，卻還要公開發聲明求見，那就代表訪團要來之前根本不打算通知國民黨，這意思還不明顯嗎，「客人要見誰，不是主人說了算，呼籲政府根本找錯對象了吧？你們的駐美辦事處是擺好看的嗎？那還是別花這筆錢了吧！」

林俊憲表示，美國是台灣數十年來最重要的盟友，這點多數台灣人都同意，也是台美關係不同於其他國家的特殊之處，正因如此，政治人物和政黨的對美立場和談話應該謹慎，而不是像國民黨這樣「昨日疑美今日求美」，實在難看，傷害的也是台灣整體形象。

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