　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍「伯克級」神盾驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson，DDG-114）2月26日通過台灣海峽，由於正值俄烏爆發衝突之際，背後動機備受關注。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，在14億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，「美艦過航台灣海峽這套把戲還是留給那些迷信霸權的人看吧。」

汪文斌在例行記者會上指出，美方炒作美艦過航台灣海峽，不知其意欲何為，「如果美方想要藉此給『台獨』分子撐腰打氣的話，我們要告訴美方，這只會加速『台獨』勢力的覆滅，美方也將為其冒險行徑付出沉重代價。」

▼美國海軍驅逐艦強森號。（圖／翻攝自Facebook／USS Ralph Johnson - DDG 114）

▲▼美國海軍「伯克級」神盾驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson，DDG-114）。（圖／翻攝自Facebook／USS Ralph Johnson - DDG 114）

汪文斌強調，「如果美方試圖以此向中方恫嚇施壓的話，我們要正告美方，在14億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，美艦過航台灣海峽這套把戲還是留給那些迷信霸權的人看吧。」

另外，解放軍東部戰區新聞發言人施毅日前也對此表示，「美實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給『台獨』勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
早上批評「下午致歉」　烏克蘭台生說話了
要變冷了！「更強冷空氣」抵台時間曝
俄擁6255枚核彈頭！　動用核武4情況曝光
傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌罵7次可恥
竹科大規模壓降！　台積電等晶圓廠機台跳電
俄裝甲車部隊「乖乖遵守交通」　禮讓轎車影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

正版又輸了！無印良品吿「大陸山寨」商標無效遭駁回　法院給理由

俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

港急診室「屍疊屍」護士淚崩　他嘆「沒想過這麼嚴重」：心都碎了

陸援建香港首間方艙醫院交付　只花7天就完工「提供3900床位」

陸商務部：今年外貿、經濟發展皆面臨巨大壓力

香港或已有「百萬人染疫」！　專家：確診數字本月中達高峰

虛擬歌姬「珈樂」日吸金800萬！ 陸網黑科技瞄準市場拚「人人可虛擬」

中國留學生躲防空洞「染新冠」　輪流睡覺「不敢脫鞋」隨時要逃命

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

正版又輸了！無印良品吿「大陸山寨」商標無效遭駁回　法院給理由

俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

港急診室「屍疊屍」護士淚崩　他嘆「沒想過這麼嚴重」：心都碎了

陸援建香港首間方艙醫院交付　只花7天就完工「提供3900床位」

陸商務部：今年外貿、經濟發展皆面臨巨大壓力

香港或已有「百萬人染疫」！　專家：確診數字本月中達高峰

虛擬歌姬「珈樂」日吸金800萬！ 陸網黑科技瞄準市場拚「人人可虛擬」

中國留學生躲防空洞「染新冠」　輪流睡覺「不敢脫鞋」隨時要逃命

不用急！等待是值得的　晚婚也會得到幸福TOP3星座

遭控性騷女雇員　空軍打專線申訴...參謀官偽填意見「滿意」挨告

立委指農民抱怨買不到肥料　陳吉仲掛保證：10月前都沒有問題

雙胞胎兄弟同年完婚　陳重羽成家不再鑽牛角尖

想趁亂「抄底購房」！投資客受困烏克蘭爆哭：身家財產恐不保

「保全算爽缺？」過來人點頭了　網見月薪超羨慕：比上班族還高

早上批評、下午致歉　烏克蘭台生坦承「急躁想返台發表不當言論」

植樹月活動開跑　林務局台東林管處植樹贈苗資訊搶先看

俄羅斯將持續進攻烏克蘭！　國防部長：直到達成目標

3／1禁養比特犬「全國收容所還有65隻」　嘉義傳出棄養潮

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

陸外交部：台灣不關日本的事

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

崩潰！他哭著收回「抄底基輔購房說」

中國留學生滯留烏克蘭　躲防空洞衰染新冠

陸2021人均GDP破8萬人民幣超越全球水準 2.9億農民工月收入4432元

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿

中國6000人等撤僑！官員：每天接千通電話

退伍兵報復社會砍殺幼童！2孩慘死最小才3歲

談判正式開始！　他預測烏俄「首輪交鋒結果」

安理會緊急會議表決「中國棄權」 張軍解釋性發言表達立場

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

女買螺螄粉被抓包　男友崩潰分手

更多熱門

相關新聞

國防部證實！美驅逐艦今行經台灣海峽

國防部證實！美驅逐艦今行經台灣海峽

正當烏俄戰爭讓各界關注台海局勢時，中國智庫「南海戰略局勢感知計劃」（SCS Probing Initiative）26日在推特上表示，美國海軍「伯克級」神盾驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson，DDG-114）航行台灣海峽，格外受矚。而我國防部下午證實此事，但未提及另一架美國海軍EP-3E電子偵察機現蹤的消息。

他批解放軍攻台「是胡說！」

他批解放軍攻台「是胡說！」

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析：未必對台不利

美軍不出兵烏克蘭！吳崢分析：未必對台不利

俄烏開戰　國防部：三軍高度警戒監控台海動態

俄烏開戰　國防部：三軍高度警戒監控台海動態

關鍵字：

驅逐艦台海美艦

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面