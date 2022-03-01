俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍「伯克級」神盾驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson，DDG-114）2月26日通過台灣海峽，由於正值俄烏爆發衝突之際，背後動機備受關注。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，在14億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，「美艦過航台灣海峽這套把戲還是留給那些迷信霸權的人看吧。」

汪文斌在例行記者會上指出，美方炒作美艦過航台灣海峽，不知其意欲何為，「如果美方想要藉此給『台獨』分子撐腰打氣的話，我們要告訴美方，這只會加速『台獨』勢力的覆滅，美方也將為其冒險行徑付出沉重代價。」

▼美國海軍驅逐艦強森號。（圖／翻攝自Facebook／USS Ralph Johnson - DDG 114）



汪文斌強調，「如果美方試圖以此向中方恫嚇施壓的話，我們要正告美方，在14億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，美艦過航台灣海峽這套把戲還是留給那些迷信霸權的人看吧。」

另外，解放軍東部戰區新聞發言人施毅日前也對此表示，「美實施此次挑釁行徑，企圖通過作一些姿態給『台獨』勢力撐腰打氣，這既是虛偽的，也是徒勞的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」