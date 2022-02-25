　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

烏俄之戰1／「共軍攻台是胡說！」　時殷弘：但台灣比烏克蘭重要

▲▼烏俄。（圖／路透）

▲烏俄兩國正面開戰。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

俄羅斯以「特殊軍事行動」攻打烏克蘭，兩國全面開戰。近期，不少外媒把烏俄局勢和台海問題相提並論，甚至分析解放軍出兵危機升高。大陸知名國際關係學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時，第一時間回應是「胡說八道！」但談到假設真的發生台海危機，台灣確實比烏克蘭重要，有三點不同之處。

烏俄尚未開戰之前，不少外媒把台灣與烏克蘭相比，都是外界視為的「火藥庫」。如今，烏俄全面開戰，「今日烏克蘭，明日台灣」氛圍加劇，連美國前總統川普日前受訪也發表個人看法，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁有如雙胞胎，烏克蘭災難後，下一個就是台灣。

▲▼央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

▲兩年前央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

台海危機是否升高？長期研究中美關係的知名國關學者時殷弘分析，「民進黨當局故意渲染說俄羅斯打烏克蘭‌，轉成‌‌‌‌大陸打台灣的可能性‌‌就是胡說八道，中國哪這麼輕率，這不是開玩笑嗎？」

時殷弘認為，「中國不會‌‌利用歐洲的緊張局勢，來發動武力攻台。」‌‌如果發生武力攻台，‌一定有原因，就是違法中國的《反分裂國家法》規定，尤其是第一條。（為了反對和遏制「台獨」分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。）

▲▼國軍在東引部署重兵，在作戰層級上東引還具有獨立的戰略單位地位。（圖／青年日報）

▲台軍密切戒備。（圖／青年日報）

但假設真的發生台海危機，‌‌美國是否比照「烏克蘭模式」對台，只提供武器不會介入軍力？對此，時殷弘個人分析，「台灣確實比烏克蘭重要。」並且提出烏克蘭與台灣三點不同差別。

時殷弘進一步表示，首先，台灣經濟地位有半導體芯片供應‌；第二，台灣的「民主制」在國際上用來孤立中國，美國認為是很不錯工具；第三，美國跟台灣的關係很深遠、時間很長，‌‌如果美國不幫台灣，‌‌印太地區的盟國‌‌有可能「離心離德」。

「台灣有的都不是烏克蘭具備的。」時殷弘說，台烏的差別是，‌‌美國非常明確‌‌不會用武裝部隊去保護烏克蘭，‌‌但有可能台海爆發危機，會有美國武裝部隊‌‌以及美國緊密盟友‌‌來‌‌大規模干預台灣‌。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／拒酒測警方強制驗血　大法官宣告違憲
烏克蘭大橋被炸！　超市人塞爆「全搶1物」
林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴
台灣防空洞在哪？　1網站秒查各地避難設施位置
快訊／緬甸支持俄羅斯入侵烏克蘭！　「這樣做是正確的」
哥哥免召也上戰場！　在台烏生：好多人排隊自願去打仗
快訊／挺烏克蘭！　首個國家宣布與俄羅斯斷交
「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：只有我們自己不覺得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色元素衣物和迷彩服外出

台灣要經濟制裁俄羅斯　大陸外交部一句話評價

烏俄之戰1／「共軍攻台是胡說！」　時殷弘：但台灣比烏克蘭重要

新華社記者明斯克開車9小時到基輔　邊境空無一人...2次被烏軍哨卡攔下

「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色元素衣物和迷彩服外出

台灣要經濟制裁俄羅斯　大陸外交部一句話評價

烏俄之戰1／「共軍攻台是胡說！」　時殷弘：但台灣比烏克蘭重要

新華社記者明斯克開車9小時到基輔　邊境空無一人...2次被烏軍哨卡攔下

「最正央視主播」18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞　萬人暈呆

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票　陸民眾組華人群抱團互助

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離：持台胞證登記

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機　銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

俄證實占領車諾比　英媒驚爆：多地輻射值「超出控制範圍」

深化幼童食安意識及品德教育　麥寮鄉托善用繪本成功推廣

黃金還能追嗎？　專家：空手進出「獲利難！」

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

恐嚇電話打爆金門醫院！揚言潑酸嚇壞醫護　恐怖情人新竹落網

《殭屍校園》李瑜美粉絲暴漲175倍！3大穿搭技巧美得毫不費力

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

臘腸慘遭小雞「舌吻」...表情逐漸母湯　網笑：求心理陰影面積

ET民調》蘇建州／向藍走？向綠走？從民調一窺「台灣頭」政治版圖走向

這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

中國駐烏使館緊急包機撤僑！協助台灣民眾撤離

欠13萬還不出青眼白龍卡遭法拍！競價曾破3.8億

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻自製五星旗保命

最正主播18歲走光片曝！緊身衣炸S曲線報新聞

OL控總經濟師已婚騙砲　淪洩欲工具墮胎多次

新華社記者明斯克開車9小時到基輔 邊境空無一人...2次被烏軍哨卡攔下

烏男子思念中國妻兒花16萬買3月機票 陸民眾組華人群抱團互助

他批解放軍攻台「是胡說！」

台灣要制裁俄羅斯　北京一句話評價

香港財長：看見香港人移民情況

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

烏俄衝突或使歐洲麵包現短缺危機 銅鎳價格、晶片氖氣受衝擊

肝臟被吃三分之一　女身藏魚形寄生蟲

更多熱門

相關新聞

在台烏生急視訊親友才知：哥哥自願上戰場

在台烏生急視訊親友才知：哥哥自願上戰場

俄烏衝突正式爆發，包含首都基輔在內，當地多座城市遭轟炸。目前就讀國立中山大學教育所的烏克蘭籍博士生林歐莉亞，今天透過視訊緊急聯繫在烏克蘭的親友，才得知自己的哥哥昨天已經上戰場去打仗了。她說，哥哥有心臟病史，沒有被國家徵召，但仍自己下決定要保護國家，並轉述當地很多年輕人也都不等國家通知，自願要上戰場守護國家。

即／緬甸軍政府：支持俄羅斯入侵烏克蘭

即／緬甸軍政府：支持俄羅斯入侵烏克蘭

反對戰爭！柯文哲響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

反對戰爭！柯文哲響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

蔡英文公開譴責俄羅斯　信心喊話「國軍24小時堅守台海」

蔡英文公開譴責俄羅斯　信心喊話「國軍24小時堅守台海」

聯合國承諾撥款2000萬美元　人道援助烏克蘭

聯合國承諾撥款2000萬美元　人道援助烏克蘭

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯台海

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面