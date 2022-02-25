烏俄之戰1／「共軍攻台是胡說！」　時殷弘：但台灣比烏克蘭重要

▲烏俄兩國正面開戰。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

俄羅斯以「特殊軍事行動」攻打烏克蘭，兩國全面開戰。近期，不少外媒把烏俄局勢和台海問題相提並論，甚至分析解放軍出兵危機升高。大陸知名國際關係學者時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時，第一時間回應是「胡說八道！」但談到假設真的發生台海危機，台灣確實比烏克蘭重要，有三點不同之處。

烏俄尚未開戰之前，不少外媒把台灣與烏克蘭相比，都是外界視為的「火藥庫」。如今，烏俄全面開戰，「今日烏克蘭，明日台灣」氛圍加劇，連美國前總統川普日前受訪也發表個人看法，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁有如雙胞胎，烏克蘭災難後，下一個就是台灣。

▲兩年前央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

台海危機是否升高？長期研究中美關係的知名國關學者時殷弘分析，「民進黨當局故意渲染說俄羅斯打烏克蘭‌，轉成‌‌‌‌大陸打台灣的可能性‌‌就是胡說八道，中國哪這麼輕率，這不是開玩笑嗎？」

時殷弘認為，「中國不會‌‌利用歐洲的緊張局勢，來發動武力攻台。」‌‌如果發生武力攻台，‌一定有原因，就是違法中國的《反分裂國家法》規定，尤其是第一條。（為了反對和遏制「台獨」分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。）

▲台軍密切戒備。（圖／青年日報）

但假設真的發生台海危機，‌‌美國是否比照「烏克蘭模式」對台，只提供武器不會介入軍力？對此，時殷弘個人分析，「台灣確實比烏克蘭重要。」並且提出烏克蘭與台灣三點不同差別。

時殷弘進一步表示，首先，台灣經濟地位有半導體芯片供應‌；第二，台灣的「民主制」在國際上用來孤立中國，美國認為是很不錯工具；第三，美國跟台灣的關係很深遠、時間很長，‌‌如果美國不幫台灣，‌‌印太地區的盟國‌‌有可能「離心離德」。

「台灣有的都不是烏克蘭具備的。」時殷弘說，台烏的差別是，‌‌美國非常明確‌‌不會用武裝部隊去保護烏克蘭，‌‌但有可能台海爆發危機，會有美國武裝部隊‌‌以及美國緊密盟友‌‌來‌‌大規模干預台灣‌。