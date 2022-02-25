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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：但只有我們自己不覺得

▲俄軍空襲烏克蘭。（圖／路透）

▲俄軍空襲烏克蘭。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯向烏克蘭開戰，讓國際憂心提升台海衝突的可能性，總統蔡英文雖否認「今日烏克蘭，明日台灣」，但也下令三軍強化軍事整備。前國安局長蔡得勝24日表示，中共若武力犯台會祭「癱瘓戰」，且不打持久戰，不給美國有介入的機會。蔡得勝也感嘆，中共精準打擊武器精準度已不可同日而語，全世界都認為台灣很危險，但只有我們自己不覺得。

兩岸情勢日益嚴峻，蔡得勝24日在「台北論壇講座」上表示，共軍現代化在過去20年進展迅速，尤其是海上武力的組建，目前已具備全世界最大的運輸能力。他認為，中共若武力犯台，不會打登陸作戰這種「殲滅戰」，而是會打「癱瘓戰」。

蔡得勝說，如果癱瘓戰就可以達到成果，何必勞民傷財？如果中共只想以戰逼台、威嚇，現在能力已經足夠。

蔡得勝也就中共武器的情況提出兩點提醒國人注意。他首先指出，中共精準打擊武器的精準度已不可同日而語，過幾年時間，遠程投射武器的誤差度已經大幅縮小，這是我們必須要去正視的；其次，中共近年把報廢的飛機改成「無人自殺機」，這種「只去不回」無人自殺機，只要裝滿炸彈，對台灣任何地方都造成威脅。

蔡得勝強調，精準打擊武器還能選擇攻擊目標，但無人自殺機將會造成很多無辜的人被殺害。他感嘆，「全世界都認為台灣很危險，只有我們自己不覺得。」

蔡得勝也說，中共會不會武力犯台「是政策考慮的問題,不是軍事能力的問題。」中共的目的就是以戰逼和，以打擊重要目標逼我們坐下來談。兩岸只要發生戰爭，戰場一定在台灣，而我們可以立即反擊的空間一定很小。再者，中共不會打持久戰，因為台灣的戰事拖得越久，美國介入的機率越高,中共付出的代價就會更多，因此中共不會給美國有機會介入台海戰爭。

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