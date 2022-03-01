宣布開放進口核食1個月　國民黨轟蘇貞昌：CPTPP進度呢？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院核食進口專案報告，國民黨今（1）日指出，上月8日大張旗鼓宣布開放核食起，蘇貞昌打著進入CPTPP名目，解禁福島5縣市食品輸入，民進黨盡心擔任核食代言人整整21天，不顧在野黨把關食安等建言、「CPTPP也只聞樓梯響」不見入會期程。

既然核食進口已然成事實，國民黨指出，國民黨這段時間以來挺身把關，但民進黨政府進口核食，始終維持不標示、不說明。整整三周時間，台灣不能比照日本民間團體，及地方政府為孩童的健康，設立更嚴格的標準；也無法學習南韓政府為了國家的主權、人民的健康，禁止福島等八縣市水產品的進口。

國民黨表示，蘇貞昌聲稱我國檢驗比「國際標準更嚴格」？就是說謊不打草稿的鐵證。國民黨早強調，以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準。

回顧過去21天，國民黨指出，民進黨動輒以加入CPTPP，要脅台灣人民開放萊豬、開放核食，臺灣民眾萊豬吞了、核食吃了，以健康風險為代價慘遭「真心換絕情」，現在全民都想問蔡政府CPTPP的入場券究竟在哪？臺灣走出世界的承諾還要用多少健康才能兌現？

國民黨強調，食安本就不該不分顏色，民進黨一再將國人健康泛政治化、無視科學證據，以政治話術回應民意擔憂，人民都深切有感，而國民黨會持續秉持「五要求、六主張」原則，繼續替人民食安把關。