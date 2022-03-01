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烏克蘭公布戰俘影片！俄軍認「以為是演習」　根本不知被派來打仗

▲▼烏克蘭公布戰俘影片。（圖／翻攝自Telegram／Ищи своих）

▲烏克蘭公布戰俘照片。（圖／翻攝自Telegram／Ищи своих）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄開戰之後，許多士兵成為俘擄，烏克蘭內政部就架設了一個網站，在上面公布所有被俘俄軍的影片或照片，讓其家屬協助指認。其中一名被俘俄軍的家屬看到影片後驚訝表示，他們根本不知道家人被派去打仗，還有俄兵表示，他們以為是去演習，結果居然是被派去攻打烏克蘭。

根據《澳洲新聞網》（news.com.au）報導，烏克蘭內政部架設一個網站專門公布被俘俄軍的照片跟影片，目的也是讓俄軍的家屬能夠協助指認。《衛報》訪問到其中一名士兵的姊姊波利夫采娃（Yelena Polivtseva），她說弟弟是羅斯托夫區的狙擊部隊指揮官，「我看到在凌晨兩點拍下的我弟的影片，我完全嚇到了，我完全不知到他在那裡打仗。」

許多俄羅斯士兵在影片中透露，他們對這次的攻擊行動感到相當意外，部分士兵以為自己在進行訓練演習，並不知道自己是被派去進攻烏克蘭。《每日郵報》指出，有一名俄國士兵打電話給母親，告訴她自己是作為「維和部隊」被派去頓內茨克，結果一到現場就開打了。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）日前首度承認有俄軍在戰爭中傷亡，「俄羅斯軍人在執行特殊軍事行動的任務中，表現出勇氣和英雄主義。」他也指出，俄羅斯會把「投降」的烏克蘭戰俘送回其家人身邊。

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