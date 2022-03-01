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烏克蘭南部城市「機場驚爆巨響」　俄軍團團包圍！市長籲別出門

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭第6天。烏克蘭官員透露，俄羅斯軍隊正針對南部城市赫爾松（Kherson）發動攻擊，赫爾松機場稍早傳出巨大爆炸聲。當地機構表示，赫爾松已被俄軍包圍，但尚未被佔領。市長呼籲民眾保持冷靜，宵禁期間不要外出。

綜合BBC、烏克蘭國家通訊社報導，赫爾松機場稍早傳出巨大爆炸聲，依據目擊者的說法，俄軍正從機場朝尼古拉耶夫高速公路等附近地區持續推進。

赫爾松地區國家行政機構在臉書證實，赫爾松市已被俄軍包圍，但目前尚未被佔領。

赫爾松市長Igor Kolykhaye證實，俄軍已在該市入口設置檢查站，接下來情勢會如何發展很難說，「我要求每個人保持冷靜謹慎，宵禁期間不要外出，別與任何人進行激進談判，不要挑起敵對衝突」。

▼俄羅斯軍車2月下旬被目擊進入赫爾松州（Kherson）。（示意圖／路透）

▲▼ 俄羅斯軍車2月被目擊進入赫爾松州（Kherson）。（圖／路透）

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