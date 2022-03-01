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最猛攻勢還沒到！俄羅斯大軍將壓境　美官員：絕對有能力拿下基輔

▲▼烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲烏俄戰爭進入第6天，烏克蘭軍隊成功擊退了首都基輔以北的俄軍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第6天，烏克蘭軍隊成功擊退了首都基輔以北的俄軍，但美國官員分析指出，儘管烏軍氣勢高昂，比預期的更頑強，俄羅斯絕對還是有攻下基輔的能力，很可能會發動第二波攻勢，大批俄軍會湧入烏克蘭，戰爭最壞的時刻恐怕尚未到來。

根據CNN報導，美國情報官員最初預測，由於軍武能力相差過大，俄軍最慢會在4天內拿下基輔，結果烏克蘭軍隊比想像中更頑強，加上俄羅斯後勤出現失誤，讓俄軍無法順利挺進。不過，長期觀察俄羅斯行動和情報的五角大廈官員表示，普丁仍保留了部分能夠摧毀烏克蘭的軍力。

匿名五角大廈官員表示，「不管烏克蘭用多大的力量抵抗，從單純軍事和戰術角度來看，俄羅斯毫無疑問擁有拿下基輔的人力和火力。」另一位美國國防官員透露，俄羅斯集結的軍隊中，大約有四分之一尚未進入烏克蘭，這可能是在替第二波攻擊做準備，而普丁可能還會下令進行更強烈的空襲。

兩名消息人士指出，俄羅斯應該是計畫一波波攻擊，目前是先用第一波來耗盡烏克蘭的力量，然後再用第二波部隊來摧毀他們。知情人士向CNN表示，為了鞏固已拿下的城市，俄羅斯可能會圍攻烏克蘭首都基輔，大批俄軍會湧入烏克蘭，恐怖的戰爭畫面會持續出現，這場戰爭最壞的時刻尚未到來。

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